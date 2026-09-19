Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Tobiasz topu kontrol etmek isterkenn elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
58. dakikada soldan ceza sahasına sokulan Kozlowski'nin ortasında arka direkte Sorescu'nun şutunda kaleci Serhat ayağıyla topu taca gönderdi.
67. dakikada sağdan Kocaelispor'un kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza yayının dışında topla buluşan Gonçalo Sousa'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
76. dakikada Berkan Kutlu, savunma arkasına koşu yapan Agyei'yi ceza sahasının sol çaprazında topla buluşturdu. İki savunma oyuncusu arasından şutunu çeken Agyei, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Stat: Kocaeli
Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Altan, Mustafa Savranlar
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Anfernee Dijksteel, Emir Ortakaya, Massadio Haidara (Muharrem Cinan dk. 24), Mahamadou Susoho (Tayfur Bingöl dk. 87), Cafumana Show, Berkan Kutlu, Gonçalo Sousa (Mustafa Ege Bilim dk. 87), Metehan Altunbaş (Makana Baku dk. 74), Florian Aye (Daniel Agyei dk. 74)
Yedekler: Onurcan Piri, Deniz Ceylan, Arda Özyar, Onur Öztonga, Bedirhan Yıldız
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Arda Kızıldağ, Leo Abena, Luis Perez Maqueda (Misjonne Hansen dk. 60), Kerim Çalhanoğlu, Ulrich Meleke (Trivante Stewart dk. 79), Deian Sorescu, Victor Gidado (Drissa Camara dk. 60), Alexandru Maxim (Juninho Bacuna dk. 70), Kozlowski, Halil İbrahim Dervişoğlu (Serdar Dursun dk. 70)
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Efe Sarıkaya, Karamba Gassama, Loubadhe Sylla, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Orhan Ak
Goller: Berkan Kutlu (dk. 56), Daniel Agyei (dk. 76) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Gonçalo Sousa (Kocaelispor), Halil İbrahim Dervişoğlu, Kozlowski (Gaziantep FK)