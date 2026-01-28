Uluslararası karayolu taşımacılığı sektörünün uzun süredir karşı karşıya bulunduğu Schengen vize uygulamalarından kaynaklanan yapısal sorunlar, yalnızca operasyonel süreçleri değil, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkileri, transit taşımaları ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğini de doğrudan olumsuz etkilemektedir.

Bu kapsamda, Sırbistan Uluslararası Karayolu Taşımacıları Derneği tarafından, profesyonel sürücülere yönelik Schengen bölgesindeki kısıtlayıcı kalış süresi ve vize uygulamalarına dikkat çekmek amacıyla 26 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Sırbistan sınır kapılarında başlatılan protesto eylemlerine ilişkin olarak, Uluslararası Nakliyeciler Derneği olarak bu eylemlere açık ve tam destek verdiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

UND olarak;

Sırp taşımacılar ve Balkan ülkelerindeki meslek örgütleriyle tam bir görüş ve talep birliği içerisinde hareket ettiğimizi, profesyonel sürücülerin Schengen bölgesinde karşı karşıya kaldığı kısa kalış süreleri ve vize kısıtlarının Türk sürücüleriyle birebir aynı sorun alanlarını oluşturduğunu açıkça ifade ediyoruz.

Bu eylemlerin, Avrupa’nın merkezinde, Avrupa Birliği’ne giden önemli sınır kapılarında ve AB’ye doğrudan hizmet eden ana güzergâhlar üzerinde gerçekleştirilmesinin, Avrupa Birliği politikalarına çok daha güçlü ve etkili bir mesaj vereceğine inanıyoruz. Bu yönüyle söz konusu protestoların, Türkiye’den tek başına yapılacak tepkilerden daha görünür ve sonuç alıcı olacağı değerlendirilmekte olup, UND olarak bu ortak duruşu son derece anlamlı buluyoruz.

Bu çerçevede, Türk taşımacılarımızın ve sürücülerimizin, Sırp ve Balkanlı meslektaşlarıyla dayanışma içinde bu eylemleri desteklemelerini tavsiye ediyor, sektörümüzün ortak taleplerinin Avrupa Birliği nezdinde daha güçlü duyurulmasını önemsiyoruz.

Öte yandan, Uluslararası Nakliyeciler Derneği olarak;

• Avrupa Birliği kurumları ve üye ülke muhatapları nezdinde temaslar yürütmekte, bu kapsamda yazılı girişimlerde bulunmakta, ilgili muhataplarla gerçekleştirilen görüşmelerde talep ve beklentilerimizi açık biçimde aktarmakta,

• Türk şoförlerinin Schengen vize ve kalış süresi sorunlarını her temasımızda sürekli gündeme getirmekte,

• Sahadan gelen sorunları ve çözüm önerilerini düzenli biçimde Dışişleri Bakanlığımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile paylaşmakta ve eşgüdüm içinde hareket etmekteyiz.

Bu doğrultuda, Dışişleri Bakanlığımız da AB muhataplarıyla yürüttüğü temaslarda, başta profesyonel sürücüler olmak üzere taşımacılık sektörünün vize sorununu güçlü biçimde gündeme taşımakta; sürücülerimizin randevusuz, öncelikli ve acil kategori kapsamında değerlendirilmesi, çok girişli ve uzun süreli, gün kısıtlaması olmadan Schengen vizelerinin verilmesi ile başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması yönündeki taleplerimizi kararlılıkla savunmaktadır.

Gelinen noktada;

Avrupa Birliği ile başta; ikili ticaretimiz, gümrük birliğinin güncellenmesi, Orta Koridor, lojistik dayanıklılık ve tedarik zinciri güvenliği gibi başlıkların yoğun biçimde konuşulduğu bir dönemde, profesyonel sürücülerin vize ve kalış süresi sorunlarının çözümsüz bırakılması ticari ilişkileri zedelemekte, lojistik akışları yavaşlatmakta ve her iki tarafa da zarar vermektedir. Bu durumun mevcut küresel ve bölgesel koşullar dikkate alındığında anlaşılabilir olmadığı açıktır.

Bununla birlikte, protesto sürecinde özellikle Sırbistan sınır kapılarında yaşanabilecek fiilî aksamalara karşı, Türk taşımacılarımızın ve sürücülerimizin:

• Bulundukları noktalarda yetkili makamların talimatlarına uymaları,

• Destek verirken, sabırlı, uyumlu ve sağduyulu davranmaları,

• Olası gecikmeleri dikkate alarak zaman ve güzergâh planlamalarını önceden yapmaları,

• Sürecin güvenli ve kontrollü biçimde yürütülmesine katkı sağlamaları

hususlarını özellikle tavsiye ediyoruz.

UND olarak; Sırbistan’daki eylemleri tümüyle desteklediğimizi, sektörümüzün ortak taleplerinin Avrupa Birliği nezdinde karşılık bulması için Sırp ve Balkanlı meslek örgütleriyle birlikte hareket etmeyi kararlılıkla sürdüreceğimizi ve Türk taşımacılık sektörünün haklarını savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.