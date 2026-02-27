Hangi iller kapsamda?

Karar;

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Muğla, Samsun, Tokat, Trabzon ve Yalova’yı kapsıyor.

Bu illerde sınır ve koordinatları resmi olarak belirlenen bazı bölgeler artık orman vasfı dışında değerlendirilecek.

Peki bu ne anlama geliyor?

Orman sınırları dışına çıkarılan alanlar, hukuki olarak “orman” statüsünden çıkarılıyor. Ancak kararın dikkat çeken bir maddesi de bulunuyor:

Orman statüsünden çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ya da Hazine’ye ait taşınmazlar arasından yeni alanlar, orman oluşturulması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilecek.

Yani çıkarılan alanın en az iki katı büyüklüğünde yeni bir alanın ağaçlandırılması ve orman olarak kazandırılması planlanıyor.

Süreç nasıl işleyecek?

Tahsis işlemleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Bu alanlar, Orman Genel Müdürlüğü’ne devredilerek yeni orman tesis çalışmaları yürütülecek.

Kararın gerekçesine ilişkin detaylı teknik bilgiler ise ilgili kurumların ilerleyen süreçte yapacağı planlama ve uygulamalarla netleşecek.

Özetle; 21 ilde belirlenen bazı bölgeler orman sınırları dışına çıkarılırken, buna karşılık en az iki kat büyüklüğünde yeni alanın orman olarak kazandırılması öngörülüyor.