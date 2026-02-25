İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen fırtına ve kar yağışı nedeniyle 15 ilçe için uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, hava sıcaklıkları gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde bu akşam saatlerinden sonra yağmurun karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde hafif kar şeklinde görüleceği belirtildi. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Rüzgârın kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği öngörülürken, vatandaşlar çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Bu gece beklenen en düşük sıcaklık 1°C, yarın ise gündüz en yüksek 8°C olacak.