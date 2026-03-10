Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve kar örtüsü bulunan bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Kar erimesine bağlı risklere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde günün beklenen en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: 12°C, parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 15°C, az bulutlu ve açık

İzmir: 19°C, az bulutlu ve açık

Adana: 20°C, az bulutlu ve açık

Antalya: 20°C, az bulutlu ve açık

Samsun: 10°C, parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 10°C, parçalı ve çok bulutlu

Erzurum: -1°C, parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır: 14°C, az bulutlu ve açık

Türkiye genelinde güneşli ve sakin bir hava beklenirken, özellikle doğu bölgelerinde buzlanma ve çığ riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.