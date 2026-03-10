Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve kar örtüsü bulunan bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Kar erimesine bağlı risklere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde günün beklenen en yüksek sıcaklıkları şöyle:
Ankara: 12°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 15°C, az bulutlu ve açık
İzmir: 19°C, az bulutlu ve açık
Adana: 20°C, az bulutlu ve açık
Antalya: 20°C, az bulutlu ve açık
Samsun: 10°C, parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Erzurum: -1°C, parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır: 14°C, az bulutlu ve açık
Türkiye genelinde güneşli ve sakin bir hava beklenirken, özellikle doğu bölgelerinde buzlanma ve çığ riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.