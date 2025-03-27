Chery’nin 1 milyar dolarlık yatırımla Samsun’da kuracağı otomobil fabrikasının 5 binden fazla kişiye istihdam sağlayacağını belirten Doğan, “En büyük gayemiz Samsun’umuzun evladının doğduğu yer, doyduğu yer olmasıdır” dedi.

Samsun’a 1 Milyar Dolarlık Otomotiv Yatırımı

Chery’nin Samsun’da hayata geçireceği otomobil fabrikasının şehre kazandırılmasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Başkan Doğan, “Bu yatırımı Samsun’a kazandırmak için büyük emek verdik. Samsun, lojistik konumu, genç ve dinamik nüfusu, nitelikli iş gücü ve güçlü altyapısıyla yatırımcıların gözde adreslerinden biri olmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Milletvekili Mehmet Muş’a, şehrimizin gelişimi için katkı sunan tüm milletvekillerimize ve OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Valimiz Orhan Tavlı’ya teşekkür ediyorum. Bu yatırım, Samsun’un üretim merkezi olma yolundaki önemli adımlarından biri olacak. 5 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak ve yıllık 200 bin kapasiteli tesislerde yeni nesil elektrikli araç ve parçaları üretilecek” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Samsun’a yaptığı bu dev yatırım için Chery yetkililerine teşekkür belgesi takdim ettiğini belirten Doğan, “Bu, sadece Samsun için değil, Türkiye ekonomisi için de büyük bir kazanım” ifadelerini kullandı.

MKE Çarşamba Üretim Kampüsü Faaliyete Başlıyor

Samsun’daki bir diğer büyük yatırım olan Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Çarşamba Üretim Kampüsü’nde de önemli bir gelişme yaşandı. Atıl durumda bulunan eski Çarşamba Şeker Fabrikası’nda faaliyete başlayacak olan tesisin tabelaları asıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Doğan, “Şehrimiz için önemli bir adım daha atıldı. En büyük hedefimiz, Samsun’umuzun evladının iş için başka şehirlere gitmek zorunda kalmamasıydı. Artık Samsun yatırımlarla anılan, büyüyen ve gelişen bir şehir olacak. MKE Çarşamba Üretim Kampüsü’nün faaliyete başlaması, hem ekonomik hem de stratejik anlamda büyük önem taşıyor” dedi.

MKE’nin Samsun’a kazandırılmasında emeği geçen isimlere teşekkür eden Doğan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler’e, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız Mehmet Muş’a ve Makine Kimya Endüstrisi A.Ş. Genel Müdürü İlhami Keleş’e teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimize, ülkemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Samsun Yatırımın Merkezi Olacak

Gerçekleşen bu yatırımlarla birlikte Samsun’un sanayi ve üretim alanındaki konumunu güçlendirdiğini belirten Halit Doğan, “Bu projeler Samsun’un ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. Şehrimizin artık sadece Karadeniz’in değil, Türkiye’nin yatırım merkezi olmasını istiyoruz. Samsun yatırımcılar için cazip bir şehir olmaya devam edecek” dedi.

Samsun’un sanayi ve istihdam açısından önemli bir dönüm noktasına geldiğini vurgulayan Doğan, yatırımların artarak devam edeceğini belirtti. Şehrin gelişimine katkı sağlayacak bu büyük projelerle birlikte Samsun’un ekonomik kalkınma yolculuğu hız kesmeden devam edecek.