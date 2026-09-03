Şahinbey Belediyesi'nin gençlere yönelik teknoloji ve inovasyon destekleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Şahinbey Belediyesi'nin sponsorluğunu üstlendiği Şahinbey Zağanos Takımı, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda En Özgün Yazılım Ödülü'nü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, elde edilen başarı dolayısıyla Şahinbey Zağanos Takımı'nı tebrik ederek gençlerin teknoloji, inovasyon ve bilim alanındaki çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

'Gençlerimizin imzası var'

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin elde ettiği başarıdan büyük gurur duyduklarını ifade ederek, 'Teknolojide, inovasyonda ve başarıda gençlerimizin imzası var' dedi.

Bugüne kadar 1.000'den fazla takıma destek verdiklerini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, verilen desteklerin TEKNOFEST'te önemli başarılara dönüştüğünü vurguladı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi'nin sponsor olduğu Şahinbey Zağanos Takımı'nın İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda En Özgün Yazılım Ödülü kazanmasının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, takım üyelerini başarılarından dolayı kutladı.

Gençlere teknoloji desteği sürüyor

Şahinbey Belediyesi, gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında kendilerini geliştirmeleri amacıyla çeşitli projelere ve takımlara destek sağlıyor. Bu desteklerle gençlerin ulusal ve uluslararası yarışmalarda Gaziantep'i ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmeleri amaçlanıyor.

Şahinbey Zağanos Takımı'nın TEKNOFEST'te elde ettiği ödül de gençlere verilen desteklerin önemli sonuçlarından biri olarak dikkat çekti.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin başarılarının artarak devam etmesini dileyerek, 'Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyor, başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum' ifadelerini kullandı.