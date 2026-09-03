Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Avrupa ve dünya şampiyonalarında kürsüye çıkan Semanur Yüksel, Süleyman Doğru ve Mustafa Abacıoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı ziyaret etti. Başkan Yıldırım, milli sporcuları tebrik ederek, 'Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran sporcularımızla iftihar ediyoruz' dedi.

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde farklı branşlarda mücadele eden sporcular, uluslararası organizasyonlardan önemli derecelerle dönüyor. Avrupa ve dünya çapındaki müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden Semanur Yüksel, Süleyman Doğru ve Mustafa Abacıoğlu, kazandıkları madalyalarla dikkat çekti.

Avrupa şampiyonluğundan, dünya ikinciliğine

Judoda mücadele eden Semanur Yüksel, Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra iki yıl üst üste dünya ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Yüksel, üst üste kazandığı derecelerle uluslararası arenadaki başarısını sürdürdü.

Süleyman Doğru da Avrupa Kupası'nda kürsüye çıkmayı başardı. Organizasyonu üçüncü sırada tamamlayan Doğru, bronz madalyanın sahibi oldu.

Mustafa Abacıoğlu'ndan iki madalya

Atletizmde Türkiye'yi temsil eden Mustafa Abacıoğlu ise İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'ndan iki madalyayla döndü. 400 metrede şampiyonluğa ulaşan Abacıoğlu, 800 metrede ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Başkan Yıldırım: 'Sporcularımızla iftihar ediyoruz'

Uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde eden sporcular, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Yıldırım, elde ettikleri başarılardan dolayı gençleri tek tek tebrik etti.

Ümraniye'den yetişen sporcuların uluslararası organizasyonlarda temsil etmesinin kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Yıldırım, 'Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran sporcularımızla iftihar ediyoruz. Başarıları daim, yolları açık olsun' ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü, farklı branşlarda yetiştirdiği sporcularla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmeyi sürdürüyor.