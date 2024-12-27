Açıklamaya göre, Sadettin Saran, ifade vermek üzere kendi isteğiyle 26 Aralık’ta savcılığa gitmiş ve burada ifadesi alınmıştır. Saran’ın, ifadeyi "polis gözetiminde" verdiği ve "yasa dışı bahis" ile ilgili olduğu yönündeki iddialar ise gerçeği yansıtmamaktadır.

Saran Grubu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın 26 Aralık 2024 tarihinde “gözaltına alındığı” yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında da belirtildiği üzere, Sadettin Saran, “maç yayınlarında RTÜK cezasına konu olan yasa dışı bahis reklamları” ile ilgili ifade vermeye davet edilmiş ve ilgili tarihte kendi isteğiyle savcılığa giderek ifadesini vermiştir. İfadenin “polis gözetiminde” alındığı ve “yasa dışı bahis” ile ilgili olduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına saygıyla duyurulur.

Bu gelişme, Saran’a yönelik asılsız iddiaların ortadan kaldırılmasını sağlarken, konuyla ilgili daha fazla detayın basın ve kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.