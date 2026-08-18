Yılın ilk 7 ayında 8 milyon 359 bin yabancı turisti konuk eden kentte, özellikle nitelikli tesislerdeki doluluk oranları ağustos ayı itibarıyla yüzde 90-95 seviyesinin üzerine çıktı.

Ancak sezonun ilk aylarındaki kaybın henüz tamamen telafi edilemediğini vurgulayan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, sektörün mevcut durumunu ve geleceğini değerlendirdi.

PAZARLARDAKİ SON DURUM VE TOPARLANMA SÜRECİ

Ocak-temmuz döneminde toplam ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %7'lik bir gerileme yaşansa da temmuz ayından itibaren güçlü bir toparlanma grafiği çiziliyor.

Rusya: İlk 7 ayda %2,4 gerileme kaydedilse de temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %2'lik artış sağlandı.

Almanya: Yılın ilk 7 ayında %6 gerileme görüldü.

İngiltere: En fazla düşüş %12 ile İngiltere pazarında yaşandı. Jolly’den Karadağ’ı vizesiz görmek isteyenlere avantajlı tur seçenekleri İçeriği Görüntüle

Talebi etkileyen temel unsurlar arasında jeopolitik gerilimler, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler, kaynak pazarlardaki ekonomik belirsizlikler ve turistlerin hassaslaşan tatil bütçeleri öne çıkıyor.

SEKTÖRÜN ASIL ZORLUĞU: MALİYET-KUR-GELİR DENGESİ

Sektör temsilcilerine göre asıl mesele yalnızca otellerin dolması değil, işletmelerin kârlılık seviyelerini koruyabilmesi.

Enflasyon ve Kur Baskısı: Personel, gıda, enerji ve lojman gibi TL bazlı maliyetlerdeki yüksek artışın döviz kurlarıyla paralel gitmemesi fiyat politikalarını zorlaştırıyor.

Son Dakika Rezervasyonları: Rezervasyonların son ana kalması nedeniyle tesisler boş kapasiteyi doldurmak adına indirim baskısıyla karşılaşıyor; bu durum ortalama oda fiyatlarını ve kârlılığı düşürüyor.

Rekabet Rekabeti: Antalya, güncel Alman satış verilerinde Mallorca ve bazı Yunan adalarına kıyasla hâlâ daha rekabetçi bir fiyat-performans sunarken, Mısır gibi destinasyonlar daha düşük fiyat bantlarıyla öne çıkıyor.

"Hedefimiz ucuz olmak değil, ödediği paranın karşılığında misafire rakiplerimizden daha fazla değer sunmaktır. Önemli olan sadece bu yılı kurtarmak değil, 2027 satışlarına girerken ana pazarlarımızdaki gücümüzü yeniden artırmaktır." — Hakan Saatçioğlu (POYD Başkanı)

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Son dönemde gündeme gelen mikroplastik ve deniz kirliliği tartışmalarına da değinen Saatçioğlu, bu durumun şu an için rezervasyonları olumsuz etkileyen yaygın bir şikâyete dönüşmediğini belirtti. Bununla birlikte deniz temizliğinin Antalya turizminin ana sermayesi olduğunu vurgulayarak, konunun sadece bir çevre sorunu değil, destinasyonun geleceğini belirleyen doğrudan bir turizm meselesi olarak ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Eylül ayına ilişkin rezervasyonların olumlu seyrettiği kentte, yıl sonuna doğru geçen yılla aradaki farkın kapanması hedefleniyor.