Fairmont Quasar Istanbul’un Michelin Rehberi’nde yer alan restoranı Aila, 14 Ağustos Cuma akşamı Four Hands Dinner’a ev sahipliği yaptı. Aila Mutfak Şefi Kemal Can Yurttaş ile 1 Michelin yıldızlı Nicole Restaurant Şefi Serkan Aksoy, yalnızca bir geceye özel menüde iki farklı mutfak anlayışını mevsimin seçkin ürünleriyle buluşturdu. Altı aşamalı menü, otlu gaygana & karides tartarı ve çiğ köfte 2.0 olmak üzere iki amuse-bouche ile başlayıp kavunlu rezene çorbası ile devam etti. Ara sıcak olarak süt mısırın servis edildiği akşamda ana yemek olarak Balıkesir kuzu pirzola, tatlı olarak da Aila’dan sütlaç tercih edildi. İki şefin farklı teknik ve yaklaşımlarını aynı sofrada buluşturan geceye canlı müzik eşlik etti. Gecenin sponsoru olan ID Fine Porselen, porselenleriyle gecenin gastronomi deneyimine estetik bir dokunuş kattı. Ayrıca gecenin tüm davetlilerine hindiba kökünden üretilen sağlıklı Plantwise ürünleri hediye edildi.

Gecenin konukları arasında Fairmont Quasar Istanbul Genel Müdürü Cem Akşahin’in yanı sıra; The Grand Tarabya Managed by Accor Genel Müdürü Uğur Talayhan, Plantwise Kurucusu Yavuz İnal, Müdavim.net Kurucusu Bora Sarısu, Şef Pelin Bozkurt Bilgiç, Derya Özbalcı Yeşilyurt, Selcan Ekinci, Murat Ekinci ve İlknur Kurt yer aldı.

Avrupa ve Asya’nın buluştuğu İstanbul’un kalbinde; Boğaz’ın yamaçlarında yükselen Fairmont Quasar Istanbul, şehrin en işlek iş bölgesi Mecidiyeköy’de Zorlu, Akmerkez, Kanyon gibi lüks alışveriş merkezlerine, finans ve iş bölgesine yakın muhteşem bir konumda misafirlerini ağırlıyor. Metro istasyonuna yürüme mesafesinde bulunan otel, İstanbul’un binlerce yıla dayanan tarihini keşfetmek için ideal bir noktada yer alıyor. Dünyaca ünlü tasarımcı Marcel Wanders imzalı havuz alanı gibi özgün tasarım detaylarıyla da öne çıkan Fairmont Quasar Istanbul, iş ve turistik seyahatlerde lüksü ve konforu en üst noktada yaşatıyor.