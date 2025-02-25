Suriye’deki iç savaş nedeniyle 2011 yılından itibaren Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeye başladı. Reyhanlı ilçesi, Suriye’ye sıfır noktasındaki konumuyla, savaş mağduru Suriyelilerin önemli bir sığınma noktası olmuştu. Suriyelilerin dönüşü, deprem sonrası nüfusun zirve yaptığı Reyhanlı’da kira fiyatlarının düşmesine yol açtı. Geçmişte kiralık ev fiyatlarının 16 bin TL’ye kadar yükseldiği ilçede, son zamanlarda fiyatlar 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor.

Emlakçı Sedat Sekin, "Elimizde 30 ila 35 daire var ve kiracı bulmakta biraz sıkıntı yaşıyoruz. Savaş öncesi 15 bin TL'ye kadar kira fiyatları varken, şimdi aynı daireleri 5 bin TL civarına kiraya veriyoruz" diyerek, fiyatlardaki düşüşü vurguladı. Sekin, Suriyelilerin ülkelerine dönmesinin ardından, kira fiyatlarında 5 bin TL'ye kadar gerilemeler yaşandığını belirtti. Ayrıca, satış fiyatlarında da 500 bin TL'yi bulan düşüşler yaşandığını ifade etti.

Geçmişte kiralık daireler için 15 bin TL’ye kadar kiracılar bulunabilirken, bugün kiralık evler için talep azalmış durumda. Sedat Sekin, "Kiralık daireler şu anda 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Satılık daireler ise 1 milyon 200 bin TL’den başlayıp 2 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor" dedi. Ayrıca, evini satmak isteyen Suriyeliler, evlerinin normal değerinden yaklaşık 500 bin TL daha düşük fiyatlarla satış yapıyor.

Bir zamanlar Hatay'da kiraların yüksekliği, bölgedeki Suriyeli nüfusunun fazlalığı nedeniyle önemli bir ekonomik meseleydi. Ancak, Suriyelilerin ülkelerine dönmesi ve kiralık ev sayısının artması, fiyatların ciddi şekilde düşmesine neden oldu.