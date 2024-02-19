Renault Group’ta 2023 yılında tüm mali tablolarda rekor düzeylerde güçlü iyileşme gerçekleşti.

2023 yılının ilk yarısındaki cirosu 52,4 milyar avro ile 2022'ye göre %13 artış ve sabit döviz kurları dikkate alındığında %17 artış gösterdi.

ile 2022'ye göre %13 artış ve sabit döviz kurları dikkate alındığında %17 artış gösterdi. Rekor Grup faaliyet kârı: 4,1 milyar avro veya gelirin %7,9'u (2022'ye göre 2,4 puanlık artışla), 2022'ye göre 1,5 milyar avro artış elde edildi.

4,1 milyar avro veya gelirin %7,9'u (2022'ye göre 2,4 puanlık artışla), 2022'ye göre 1,5 milyar avro artış elde edildi. Rekor otomotiv faaliyet kârı: 3,1 milyar avro veya gelirin %6,3'ü (2022'ye göre 3,0 puan artışla), 2022'ye göre 1,6 milyar avro artış elde edildi.

3,1 milyar avro veya gelirin %6,3'ü (2022'ye göre 3,0 puan artışla), 2022'ye göre 1,6 milyar avro artış elde edildi. Net kâr : 2022'ye göre 3,0 milyar avro artışla 2,3 milyar avro net kar elde edildi.

: 2022'ye göre 3,0 milyar avro artışla net kar elde edildi. Rekor düzeyde serbest nakit akışı: 2022'ye kıyasla 0,9 milyar avro artışla 3,0 milyar avro serbest nakit akışı sağlandı.

2022'ye kıyasla 0,9 milyar avro artışla 3,0 milyar avro serbest nakit akışı sağlandı. En yüksek seviyelerde otomotiv net nakit mali pozisyonu: 31 Aralık 2023 itibarıyla 3,7 milyar avro oldu (31 Aralık 2022'ye göre 3,2 milyar avro artış).

31 Aralık 2023 itibarıyla oldu (31 Aralık 2022'ye göre 3,2 milyar avro artış). ROCE (Kullanılan Sermayenin Getirisi) iki katından fazla arttı : 2023'te %28,5, 2022'de ise %12,6

: 2023'te %28,5, 2022'de ise %12,6 2023 Mali Yılı mali beklentilerinin üstünde gerçekleşti:

2022 2023

Başlangıç

Yönlendirmesi 2023 Yükseltilmiş Yönlendirme 2023 İkinci el otomobile ilgi azaldı 2022’göre değişim Grup faaliyet kârı 5.5% ≥6% 7% ila 8% 7.9% +2.4 puan Serbest nakit akışı €2.1milyar ≥€2.0milyar ≥€2.5milyar €3.0milyar +€0.9milyar

2023 yıl sonu finansal verilere ilişkin açıklama yapan Renault Group CEO'su Luca de Meo şunları söyledi: “Bugün Renault Group rekor sonuçlar açıkladı. Muazzam bir ekip çalışmasının sonucu olan bu rakamlar Renaulution stratejimizin başarısını yansıtıyor. Daha önce hiç olmadığı kadar güçlü temellerimiz var ve bununla da yetinmeyeceğiz. 2024 yılında, bir yandan mali yapımızı optimize etmeye devam ederken, bir yandan da Renault Group’un yenilenme sürecinin bir sonucu olarak benzeri görülmemiş sayıda araç lansmanı yapacağız. Aynı zamanda, büyük projelerimizde attığımız önemli adımlarla, elektrikli araç (EV) ve yazılım stratejimizi hızlandırarak Grubun derinlemesine dönüşümüne inanılmaz bir hızla öncülük ediyoruz. Esneklik ve yüksek performans sağlayan organizasyon yapımız, zorlu bir pazarda bize büyük bir güç veriyor. Bu başarılardan dolayı takımlara teşekkür ediyorum. Hep birlikte, çok daha verimli ve yüksek performanslı, tüm paydaşlar için değer yaratan yeni bir Renault Group ortaya koyuyoruz.”

2024'te 10 lansmanla ürün atağı ve maliyetlerdeki hızlı düşüş, operasyonel performansın ve güçlü nakit üretiminin itici gücü olacak. Renault Group 2024'te şunları başarmayı hedefliyor: