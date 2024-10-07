Saadet Partisi'nin paylaşımının tam metni şu şekilde; İstanbul Aydın Üniversitesi ekibi Teknofest şampiyonlar liginde 3. oldu Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun.

Recai Kutan Kimdir ?

Mehmet Recai Kutan (d. 1930, Malatya), Türk siyasetçi ve inşaat mühendisi.



1930 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Malatya’da yaptı. Lise tahsilinden sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine girdi ve buradan 1952 yılında mezun oldu.1952-1969 yılları arasında DSİ’de, sırasıyla Malatya DSİ 92. Şube Başmühendisi, Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürü ve DSİ Genel Müdür Muavini olarak çalıştı.1969’da TÜMAŞ, Türk Mühendislik Müşavirlik A.Ş.’yi Genel Müdür olarak organize etti. 1974-1980 yılları arasında MSP Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle siyasi çalışmaların içerisinde oldu.



1977 seçimlerinde, MSP’den Malatya Milletvekili, 1977 Koalisyon Hükümetinde İmar ve İskân Bakanı oldu. 12 Eylül 1980 askeri ihtilalinden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 9,5 ay hapis yattı.Askeri mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Askeri Yargıtay’ın kararı esastan bozmasından sonra beraat etti. 1983’ten sonra kurulan Refah Partisi’nde Genel Başkan Yardımcılığı ve 20. Dönem Refah Partisi Malatya Milletvekilliği yaptı. 1996-1997 yılları arasında 54. Erbakan Hükümeti’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı.



Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından yeni kurulan Fazilet Partisi'nin genel başkanlığına seçildi. Fazilet Partisi'nin de kapatılmasıyla, 2001 yılında Saadet Partisi'nin kurucuları arasında bulundu ve kurucu genel başkanlık görevini üstlendi. Sürdürdüğü genel başkanlık görevini, 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan olağan kongrede Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a devretti. Son olarak Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğini ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanlığını sürdürmekteydi.



İyi derecede İngilizce, Arapça, Fransızca bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.