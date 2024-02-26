Balcı "Türkiye’nin hiçbir yerinde pide fiyatı 60 liranın üzerinde olmayacak. Ekmekte fiyat değişikliği söz konusu değil" dedi.
Geçen yıl Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 33 liraydı. 300 gram pide 10 liradan satılıyordu. Böylece Ramazan pidesine bir yılda yüzde 80 zam geldi.
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024 yılı Ramazan ayı başlangıç tarihi 11 Mart 2024 Pazartesi günüdür. Ramazan ayının 2024 yılı bitiş tarihi ise 9 Nisan 2024 Salı günüdür. Kadir gecesi de 5 Nisan Cuma günü...
Ramazan ayını 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan cuma günü sona erecek Ramazan Bayramı takip edecek. Kurban Bayramı ise 16 Haziran Pazar günü başlayıp, 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek.
Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?
Ramazan Pidesi Hamuru için;
- 5 su bardağı un
- 2,5 su bardağı ılık su
- Yarım paket yaş maya (veya 1 paket instant maya)
- 1,5 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
Sos için;
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yumurta sarısı
Üzeri için;
- Susam
- İlk olarak Ramazan pidesi hamuru için uygun bir kase içerisine ufaladığımız yaş mayamızın üzerine şeker ve suyumuzdan 1 su bardağı kadarını ekleyerek karıştıralım ve mayamızın erimesini sağlayalım.
- Daha sonra yoğurma kabımıza un ve tuzu alarak karıştıralım ve ortasını çukurlaştıralım.
- Oluşturduğumuz çukurun içerisine hazırladığımız mayayı ekleyelim, üzerine toplamda 2,5 su bardağı su olacak şekilde geriye kalan suyumuzu ekleyerek hamurumuzu elimizle yoğurmaya başlayalım.
- Elde ettiğimiz hamur yumuşak kıvamda bir hamur olacağı için toparlarken ara ara elimizi ıslatalım.
- Hamurumuz toparlandıktan sonra taşmadan mayalanması için üzerini streçleyelim ve temiz bir bez örterek yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakalım.
- Mayası gelen hamurumuzun üzeri açalım, un serptiğimiz tezgaha alıp havasını almak için tekrar yoğuralım.
- Toparladığımız hamuru bir bıçak yardımı ile 2 eşit parçaya keselim ve beze haline getirelim.
- Sonrasında bezelerimizi pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine alalım. Burada kullandığımız pişirme kağıtları hamurlarımızın tepsiye yapışmamasını sağlayacak.
- Hamurların üzerini tekrardan streçleyerek 20-25 dakika kadar daha mayalanmaya bırakalım.
- Bu sırada bizde sosumuzu hazırlayalım. Bunun için yoğurdu bir kaseye alalım, üzerine yumurta sarısını ilave ederek güzelce çırpalım.
- Mayası gelen hamurlarımızdan bir tanesinin üzerini açalım, elimizle hafif hafif bastıralım.
- Daha sonra hazırladığımız sosumuzun yarısını hamurumuzun üzerine alarak elimizle bastırarak açmaya başlayalım. Her yerine eşit bastırarak hamurumuzu tepsi genişliğinde, pide formuna getirelim. Pişerken kabaracağı için hamurumuzu mümkün olduğunca inceltelim. Özellikle orta kısmına güzelce bastıralım.
- Yeterince genişlettiğimiz hamurumuzun ilk önce kenarlarına parmak ucu ile bastıralım, daha sonra orta kısmına çizgi çizgi bastıralım. Pişerken pidemizin şeklinin bozulmaması için bastırdığımız yerlerin defalarca üzerinden geçelim.
- Son olarak pidemizin üzerine susam serpelim. Dilerseniz pidelerinizi susamsız da yapabilirsiniz.
- Son elimizle şeklini belirginleştirelim ve pidemizi önceden ısıttığımız 230°C fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim.
- Pidelerimizin yumuşacık olması için önceden fırınımıza ısıya dayanıklı bir kap içerisinde su yerleştirelim.
- Diğer pide hamurumuza da aynı işlemleri uygulayarak üzeri kızarana kadar pişirelim.
- Fırından aldığımız pidelerimizi fırın telinin üzerinde temiz bir bez arasına koyalım. Bu sayede pidelerimizin altı buhar yapmayacaktır.