Ticaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde kafe, restoran, fırın ve marketlerde fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle temel gıda ürünleri, bayram şekerleri, tatlılar, kasap ve şarküteri ürünleri ile unlu mamullerin raf ve kasa fiyatları, fiyat etiketi ve ürün etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, haksız fiyat artışlarının önüne geçmek ve tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumak için denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. Tan, “Ramazan dolayısıyla temel gıda ürünlerinin yanı sıra tatlılar, şekerlemeler, çikolatalar ve atıştırmalıklar noktasında da denetimlerimiz devam ediyor” dedi.

Bakanlık yetkilileri, denetimlerin hem tüketici haklarını korumak hem de piyasa düzenini sağlamak amacıyla titizlikle devam edeceğini açıkladı.