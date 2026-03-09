Trabzon Balık Hali esnaflarından Ahmet Çoğalmış, “Eylül ayından bu yana hiç durmadan hamsi avlandı. Ancak bugün tezgahlarda hamsi yok. Son zamanlarda oldukça lezzetli ve bol çıkan hamsiden vatandaşlar memnundu, ancak sezonun sonuna gelindi. Bundan sonra yaz sezonu mezgitin, istavritin sezonudur” dedi.

Fiyatlar ise yeni sezon balıklarına göre şekilleniyor. Çoğalmış, “İstavrit 100 TL, mezgit 250 TL, yaprak tirsi 75-100 TL, somon 300 TL, levrek ise 500 TL’den satılıyor” bilgisini verdi.

Balıkçı Murat Doğan ise, “6 aydır süren hamsi avı sona erdi. Havaların ısınmasıyla hamsi tezgahlardan çekiliyor. Hamsiden boşalan yeri mezgit ve istavrit alıyor. Bugün mezgit oldukça bol çıktı, fiyatlar da düşüş gösterdi. İnce mezgit 200 TL, büyük mezgit 500 TL” şeklinde konuştu.