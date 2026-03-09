Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 09.21'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem ile ilgili, "Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, muhtemel ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak" dedi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, saat 09.21'de Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve Uşak, Aydın, Muğla, Burdur illerinde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem ile ilgili, "Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, muhtemel ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak" dedi.