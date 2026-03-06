Ramazan çalışmaları kapsamında Bulgaristan’da faaliyet gösteren Sadakataşı Derneği, Osmanlı döneminden kalma Kadı Seyfullah Efendi Camii’nde gerçekleştirdiği yardımlarda 250 aileye Ramazan kumanyası ulaştırdı. Yardım programları çerçevesinde dernek ekipleri, Aytos bölgesindeki Sultan Bayezid Veli Camii ve Yılmazer Ailesi Mescidi’nde kurulan iftar sofralarında yüzlerce kişiyle buluştu.

Orlandovtsi’de açılışı yapılan mescidin törenine Bulgaristan Baş Müftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş, Bulgaristan Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Sabri Ahmet, Türkiye’nin Filibe Başkonsolosluğu Sosyal İşler Ateşesi Mehmet Kahvecioğlu, Sofya Müftüsü Mehmet Beyhan, Sadakataşı Genel Sekreteri Faruk Şenel, Sadakataşı Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal ve bölge halkı katıldı.

Açılışta konuşan Vedat Sabri Ahmet, “Bugün hakikaten büyük bir bayram yaşıyoruz. Ramazan sevincini ve Orlandovtsi semtinde 25 yıldır hayalini kurduğumuz mescidin açılış sevincini bir arada yaşıyoruz. Cenabı Allah’a bu mutluluğu bizlere nasip ettiği için şükürler olsun” dedi.

Sadakataşı Derneği Genel Sekreteri Faruk Şenel ise, “2009 yılında kurulduğumuz günden bu yana Bulgaristan’daki kardeşlerimizle, Başmüftülüğümüzün önderliğinde elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bugün bu mescidi tamamlamanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.