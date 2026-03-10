Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgesel gelişmeler ve artan gerilim ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede tansiyonun düşürülmesi için diplomasi kanallarının açık tutulması gerektiğini vurgulayarak Türkiye’nin bu yönde çaba gösterdiğini ifade etti.

Erdoğan, İran’a yönelik hukuksuz müdahaleleri doğru bulmadıklarını belirtirken, İran’ın bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırılarının da kabul edilemez olduğunu söyledi. Bu tür adımların kimseye fayda sağlamayacağını dile getiren Erdoğan, gerilimi artıracak eylemlerin sonlandırılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye’nin tarafı olmadığı çatışmalardan olumsuz etkilendiğini belirten Erdoğan, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini vurgulayarak Türkiye’nin bu konuda gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede Erdoğan, Menab’da bir okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden çocuklar başta olmak üzere yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Ayrıca İran’ın dini lideri Ali Hamaney için başsağlığı dileklerini yineleyen Erdoğan, Mücteba Hamaney’in yeni dini lider seçilmesinin bölgede barışa katkı sağlamasını temenni etti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Türkiye hava sahasına giren füzelerin İran kaynaklı olmadığını belirterek konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma başlatacaklarını ifade etti.