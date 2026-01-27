Küresel Gelişmeler: Ticaret Tarifeleri Gündemde

Küresel piyasalarda ticaret tarifelerine yönelik gerilim yeniden artış gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump, varılan ticaret anlaşmasının hayata geçirilmediğini gerekçe göstererek Güney Kore’ye uygulanan otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifelerin %15’ten %25’e çıkarıldığını açıkladı.

Güney Kore Ticaret Temsilcisi ise hükümetin Trump’ın mesajlarının arka planını anlamaya çalıştığını belirterek, kısa süre içinde ABD’yi ziyaret edip ABD Ticaret Temsilcisi ile görüşerek iki ülke arasında rasyonel bir çözüm arayacaklarını ifade etti.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin ABD ile Çin arasında bir tercih yapmak zorunda olmadığını vurguladı.

Emtia ve Döviz Piyasaları

Ticaret savaşlarına yönelik belirsizliklerin etkisiyle küresel para akışı güvenli limanlardan ayrılmıyor. Emtia fiyatlarında yükseliş ivmesi korunurken, olası kar satışlarında ons altında 5.000 dolar, ons gümüşte ise 100 dolar seviyeleri psikolojik destek noktaları olarak öne çıkıyor.

Piyasaların odağında Fed’in faiz kararı ve FOMC toplantısı yer alırken, emtia fiyatlarındaki yükselişin bu toplantı sonrasında da devam edip etmeyeceği yakından izlenecek.

Bu sabah açıklanan Japonya çekirdek TÜFE verisi beklentilere paralel gelirken, Japon yeni erken seçim süreci öncesinde zayıf seyrini sürdürüyor. Petrol fiyatları ise küresel risk algısındaki görece sakinlikle 65 dolar seviyesindeki seyrini koruyor.

Bugün küresel veri takviminde ABD haftalık ADP istihdam verisi öne çıkıyor.

Yurtiçi Piyasalar: Borsa İstanbul Gücünü Koruyor

Yurtiçi piyasalarda, makro ekonomik dinamiklere bağlı atılan adımlar, verilerin kontrol edilebilir olması, iç siyasi etkinin sınırlı kalması ve belirsizliklerin azalması Borsa İstanbul’daki güçlü görünümü destekliyor.

Ocak ayı için yüksek TÜFE beklentisi ve şirket bilançolarında zayıflama ihtimali bulunsa da, endekste alıcı iştahının sürdüğü gözleniyor. Kısa vadede endeks için 304–312 dolar bandı yeni hareket alanı olarak izlenirken, 300 dolar seviyesi güçlü destek konumunu koruyor.

Haftanın ikinci gününde yurtiçinde piyasalar üzerinde etkili olabilecek önemli bir veri ya da haber akışı bulunmuyor.

(Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler raporundan derlenmiştir)