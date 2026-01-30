Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştiren Pezeşkiyan, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmelerde Katar ve Pakistan’ın İran’a verdiği destekten dolayı teşekkür eden Pezeşkiyan, İslam ülkeleri arasındaki birlik, dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

İran’ın tehditten uzak, uluslararası hukuka dayalı ve eşitlik ilkesini esas alan bir diplomasi anlayışını benimsediğini belirten Pezeşkiyan, “Eğer ABD tarafı gerçekten müzakere ve gerçek diplomasi arayışındaysa, kışkırtıcı ve gerilimi artırıcı adımlardan vazgeçmeli, diyaloğa bağlılığını fiilen ortaya koymalıdır” ifadelerini kullandı.

“Saldırıya izin vermeyiz, ülkemizi savunuruz”

İran’ın hiçbir zaman savaş başlatan taraf olmadığını dile getiren Pezeşkiyan, çatışmanın hiçbir ülkenin yararına olmadığını belirtti. Diplomasi ve etkileşim yolunu tercih ettiklerini vurgulayan Pezeşkiyan, buna rağmen müzakere sürecinde tehdit ya da saldırıya maruz kalınmasına izin vermeyeceklerini ifade ederek, “Ülkemizi ve milletimizi kararlılıkla savunuruz” dedi.

“Gerilim bölgeyi istikrarsızlığa sürükler”

Katar Emiri Al Thani ve Pakistan Başbakanı Şerif ise İran’ın güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü hedef alan savaş, yaptırım ve siyasi müdahale girişimlerini reddettiklerini belirterek Tahran yönetimi ve İran halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Her iki lider de sorunların diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine dikkat çekerken, bölgede yaşanabilecek her türlü gerilim ve çatışmanın Orta Doğu’yu geniş çaplı bir istikrarsızlık ve şiddet sarmalına sürükleyebileceği uyarısında bulundu.