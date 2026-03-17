Programa AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Ramazan ayı kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulunan Tuğba Işık Ercan, 81 ilde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 300 binden fazla hatim okunduğunu belirterek, bu hatimlerin duasını yapmak üzere Ayasofya’da bir araya geldiklerini ifade etti. Ercan, İslam âlemi ve mazlum coğrafyalar için huzur ve refah temennisinde bulunarak, Kadir Gecesi’ni tebrik etti.

Saha çalışmalarına da değinen Ercan, “5+1” formülüyle oluşturulan ekiplerin her gün ortalama 30 bin haneyi ziyaret ettiğini belirterek, vatandaşlarla birebir temas kurduklarını, taleplerin dinlenip not alındığını söyledi. Bu çalışmaların Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve tavsiyeleri doğrultusunda yürütüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, Kadir Gecesi programları kapsamında çocuklara yönelik etkinlikler de planlandı. Türkiye genelindeki camilerde çocukların ayakkabılarına küçük hediyeler bırakılarak sürpriz yapılacağı belirtilirken, “Arife Çiçekleri” projesiyle ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet desteği sağlanacağı ifade edildi.