MHP Genel Başkanı Bahçeli, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’nci yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. Bahçeli, Çanakkale’nin yalnızca bir şehir adı değil, tarih ve coğrafyanın şühedayla kenetlenmesinin timsali ve vatan savunmasının nice kahramanlık sahneleriyle birleşmesinin aziz nişanesi olduğunu belirtti. Birinci Dünya Savaşı’nın zaman ve mekan içindeki güç dengelerini temelinden değiştiren unsurun 111 yıl önceki Çanakkale ruhu olduğunu dile getiren Bahçeli, "Bu ruh Türk milletinin çağlar ve zamanlar üstü kudretiyle eklemlenerek muhasara altında tutulan vatan topraklarına can vermiş, nitekim müstevli emel ve hedefler iman ve irade duvarına çarparak püskürtülmüştür. Çanakkale Zaferi beka onuruna ve istiklal şerefine sahip çıkma azim ve dirayetini fedakârca gösteren büyük bir milletin hak edilmiş mükâfatı olarak tezahür etmiştir. Bu kapsamda küresel siyasetin akış yatağı, tarihin ilerleyiş yönü, çoklu ve çok boyutlu stratejik ilişkilerin yörüngesi müessir şekilde değişime uğramıştır" dedi.



"Çanakkale yaşanmış bir destandan çok daha ötesidir"

Türk milletinin Anadolu coğrafyasında teslim olmayacağını Çanakkale’de dökülen şehit kanlarıyla ispat ve ibra ettiğini aktaran Bahçeli, "Asırlara sari milli akıl ve ahlakın terkibiyle; sabrın ve şükrün teşekkülüyle, aynı zamanda ustalıkla belirlenen savunma stratejisinin imanla yanıp tutuşan gönüllerle tekleşmesiyle Çanakkale geçilemez, ele geçirilemez olmuş; böylelikle süregelen savaşın seyri ve serencamı derinden etkilenmiştir. Çanakkale yaşanmış bir destandan çok daha ötesidir. Bunun yanında Çanakkale bir şuurdur, bir duruştur, bir duyuştur, bir inanıştır. Kökeni ve yöresi ne olursa olsun aziz millet varlığında kaynaşmış ve kucaklaşmış muhterem bir neslin milli birlik ve kardeşlik hissiyatında anıtlaşmasıdır. Nihayet anıtlaşan bu mücadele mirası tam bağımsızlığın harcını karmıştır" ifadelerini kullandı.



"İç cephe sağlam tutulunca dış kaynaklı hiçbir hainin sonuç alamadığı Çanakkale’nin her karışında teyit edilmiştir"

Çanakkale’de körüklenen var oluş meşalesinin milli ömrü aydınlattığı müddetçe hiçbir odağın Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne zincir vuramayacağına değinen Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Yan yana, yüz yüze, el ele, omuz omuza siper siper büyüyen, tabyalardan yükselen, mevzilerden taşıp ehli salibin işgal projelerini söndüren elbette milli birliğimizin eşsiz direnci, milli kardeşliğimizin emsalsiz kuvvetidir. İç cephe sağlam tutulunca dış kaynaklı hiçbir hain ve hayasız saldırının işe yaramadığı, sonuç alamadığı ve alamayacağı Çanakkale’nin her karışında tevsik ve teyit edilmiştir. Dünyanın en büyük şehitliğinde koyun koyuna yatan kahraman şehitlerimiz, esasen bizlere çok şeyler öğretmişler, en başta da aynı safa girerek etten duvar örmenin, biri düşerken diğerinin nasıl yükseldiğinin hayranlık uyandıran fazilet ve feragatini göstermişlerdir. Düşmansız Türkiye’den Terörsüz Türkiye’ye geçen uzun seneler boyunca gıpta edilecek tarihsel seciyemiz, öz ve kök değerlerimizi, birlik ve bütünlüğümüzü daha da tahkim ve takviye etmiş, içimiz bir olduktan sonra dışımızın ne kadar karışık ve kaotik olmasının herhangi bir ehemmiyet arz etmeyeceğini tescillemiştir."