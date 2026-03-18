AK Parti teşkilatlarına hitap eden Erdoğan, mesajında tüm teşkilat mensuplarının, ailelerinin ve “gönül coğrafyasındaki” vatandaşların bayramını kutladı. Ramazan ayının manevi önemine vurgu yapan Erdoğan, yapılan ibadetlerin kabul edilmesi temennisinde bulundu.

Gazze ve bölgesel gerilim vurgusu

Erdoğan, mesajında özellikle Orta Doğu’daki gelişmelere dikkat çekerek, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’ya yönelik saldırılarının sürdüğünü belirtti. Ayrıca İran’a yönelik hava harekâtlarına da değinen Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal eden saldırılara karşı durduğunu ifade etti.

Türkiye’nin savaşın yayılmaması için çaba gösterdiğini söyleyen Erdoğan, hava sahası güvenliği konusunda NATO müttefikleriyle iş birliği içinde gerekli önlemlerin alındığını kaydetti. Erdoğan, “Amacımız bu hukuksuz savaşın bir an önce sona erdirilmesidir” dedi.

İç siyaset eleştirisi

Konuşmasında muhalefete de eleştiriler yönelten Erdoğan, Türkiye’nin güvenliği ve bölgedeki gelişmeler karşısında muhalefetin yeterli hassasiyeti göstermediğini savundu. Mevcut sürecin dikkatli ve serinkanlı bir şekilde yönetildiğini belirten Erdoğan, hükümetin ekonomik etkileri sınırlamak için adımlar attığını dile getirdi.

“Toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştık”

Ramazan ayı boyunca yürütülen faaliyetlere değinen Erdoğan, iftar ve sahur programlarıyla toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldiklerini ifade etti. Bayram sürecinde de bu temasların sürdürülmesini isteyen Erdoğan, özellikle şehit aileleri, yaşlılar, yetimler ve ihtiyaç sahiplerinin ziyaret edilmesi çağrısında bulundu.

Erdoğan mesajını, yurt içi ve yurt dışındaki tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayarak tamamladı.