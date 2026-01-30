Gala öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, İran’a yönelik askeri seçeneğin masada olup olmadığına ilişkin soruya, Tahran yönetimiyle görüşmelerin sürdüğü yanıtını verdi. İran’ın nükleer programı ile ülkede protestolara karşı uygulanan sert müdahalelerin ABD için “kırmızı çizgi” olduğunu vurgulayan Trump, temasların devam edeceğini ifade etti.

“İranlı yetkililerle doğrudan görüştüm”

İranlı yetkililerle doğrudan görüştüğünü belirten Trump, “Görüşmeler yaptım ve yapmaya devam etmeyi planlıyorum” dedi. Bir anlaşmaya varılamaması halinde askeri seçeneğin gündeme gelebileceğini söyleyen Trump, “Şu anda İran’a doğru seyreden çok sayıda büyük ve güçlü gemilerimiz var. Bunları kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olur” ifadelerini kullandı. Trump, kimlerle görüştüğüne dair ayrıntı vermekten kaçınırken, Beyaz Saray da konuya ilişkin ek bir açıklama yapmadı.

“Nükleer silah yok, protestocuları öldürmeyi bırakın”

Trump, İran’a iki net mesaj ilettiğini belirterek, “Onlara iki şey söyledim. Birincisi, nükleer silah yok. İkincisi, protestocuları öldürmeyi bırakın” dedi. İran’daki infazlara dikkat çeken Trump, “Binlerce insanı öldürüyorlar. İki hafta önce 837 kişinin idam edilmesini durdurdum. Bu kabul edilemez. Bir şeyler yapmak zorundalar” şeklinde konuştu.