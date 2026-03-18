İngiltere ziyareti kapsamında Keir Starmer ve Mark Rutte ile görüşen Zelenski, daha sonra İngiliz Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın özellikle düşük maliyetli dronlara karşı geliştirdiği savunma yöntemlerini müttefiklerle paylaşacağını söyledi.

Körfez ülkelerine konuşlanma

Zelenski’nin verdiği bilgilere göre Ukraynalı ekipler;

Birleşik Arap Emirlikleri

Katar

Suudi Arabistan

Kuveyt

gibi ülkelere sevk ediliyor. Bu adımın, başta ABD olmak üzere ortak ülkelerin talebi üzerine atıldığı belirtildi.

“Bu savaş bize uzak değil”

Zelenski, İran’ın Rusya’ya sağladığı Shahed dronlarının Ukrayna’da yoğun şekilde kullanıldığını hatırlatarak, “İran çevresinde yaşananlar bizim için uzak bir savaş değil” dedi. Rusya’nın zamanla bu dronları geliştirerek kendi bileşenlerini eklediğini de ileri sürdü.

Düşük maliyetli önleyici sistem vurgusu

Ukrayna lideri, yaklaşık 50 bin dolara mal olan bir Shahed dronunun düşürülmesi için milyonlarca dolarlık sistemler kullanmanın sürdürülebilir olmadığını belirtti. Ukrayna’nın ise bu sorunu daha düşük maliyetli önleyici dronlarla çözdüğünü söyledi:

Bir Shahed’i durdurma maliyeti: 10 bin doların altında

Kullanılan yöntem: küçük önleyici dronlar ve entegre radar-akustik sistemler

Zelenski, Ukrayna’nın günde en az 2 bin önleyici üretim kapasitesine ulaştığını da ifade etti.

“Model Orta Doğu’ya ve Avrupa’ya yayılabilir”

Ukrayna’nın önerdiği sistemin; saldırıları gerçek zamanlı izleyen, analiz eden ve sürekli öğrenen bir savunma ağı olduğunu belirten Zelenski, bu modelin yalnızca Orta Doğu’da değil, yakın gelecekte Avrupa genelinde de gerekli olabileceğini savundu.

Ayrıca bu sistemin, Hürmüz Boğazı gibi stratejik ve hassas bölgelerde dahi etkili olabileceğini vurguladı.

“İran ve Rusya nefrette birleşiyor”

Zelenski konuşmasında sert bir siyasi mesaj da verdi: “Rusya ve İran’daki rejimler nefrette kardeş. Bu tür rejimlerin kazanmasına izin veremeyiz.”

Ukrayna’nın sahada edindiği dron savunma deneyimini küresel güvenlik iş birliklerine dönüştürmeye çalıştığı görülürken, bu adım Orta Doğu’daki gerilimlerin teknoloji ve askeri uzmanlık üzerinden yeni bir boyuta taşındığı şeklinde yorumlanıyor.