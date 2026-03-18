T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Günel’in “rüşvet almak” suçlamasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin 16 Mart 2026 tarihli kararıyla tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, Anayasa’nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca, tutuklama sonrası geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırma kararı alındığı ifade edildi.

Öte yandan, Kuşadası Belediye Meclisi’nin yeni başkanvekili belirlemek üzere olağanüstü toplanacağı öğrenildi. Meclis toplantısının pazartesi günü saat 15.00’te gerçekleştirileceği ve belediye yönetiminde geçici olarak görev alacak ismin bu toplantıda belirleneceği kaydedildi.