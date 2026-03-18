Abdullahi’nin açıklamaları, İranlı üst düzey isimler Ali Laricani ve Gulam Rıza Süleymani’nin saldırılarda hayatını kaybetmesinin ardından geldi. ABD’yi doğrudan sorumlu tutan İranlı komutan, Washington yönetiminin bölgede başarısız olduğunu ileri sürdü.

“Artık bizim sürprizlerimizi beklesin”

Trump’ın daha önce yaptığı açıklamalara gönderme yapan Abdullahi, “Trump şimdiye kadar birçok ‘sürpriz’ açıkladı. Bundan sonra bizim sürprizlerimizi beklesin” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Tahran’ın olası karşı hamle sinyali olarak yorumlandı.

“Karşılık daha yıkıcı olacak”

İranlı komutan, olası bir askeri karşılığın beklenenden daha sert olacağını belirterek, “Silahlı kuvvetlerimizin vereceği yanıt, düşmanın hesaplarının ötesinde daha yıkıcı olacak” dedi. Sürecin, karşı taraf geri adım atana kadar devam edeceğini vurguladı.

Bölge ülkelerine çağrı

Abdullahi ayrıca Orta Doğu ülkelerine de seslenerek, güvenliklerini küresel güçlere değil İran gibi bölgesel aktörlere dayandırmaları gerektiğini savundu. İran’ın bölgedeki etkisini artırmaya kararlı olduğunu dile getirdi.

Açıklamalar, İran ile ABD arasındaki gerilimin yeniden tırmanabileceğine işaret ederken, bölgedeki dengelerin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.