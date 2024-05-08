Otomasyon ve enerjinin yanı sıra inşaat sektöründe de doğa dostu, inovatif projeler geliştiren PETRONET, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D), Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ana desteğinde gerçekleştirilen 9. Karbon Zirvesi’nde, Düşük Karbon Kahramanı ödülünü aldı.

Petronet’in grup şirketlerinden Petronet Yapı’nın ödüllü projesi S’OLEA Malikaneleri, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunuyor. Hem yeşil hem akıllı villalarda “Doğa dostu yaşam alanları” konseptiyle hayata geçirilen projede, ekolojik ve sürdürülebilir bir tasarım hedeflendi. Projedeki 24 villanın tasarım ve projelendirme aşamalarından, binaların inşasının tamamlanmasına kadar olan süreçte yeşil olmak ve yeşil kalmak için adımlar atıldı. Bu kapsamda; Bütünleşik Proje Yönetimi, Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Sağlık, Çevre Dostu Malzemeler, Atık Yönetimi ve Teknolojileri, Yenilikçilik, Sürdürülebilirlik ve Enerji Kullanımı başlıklarında gerekli planlamalar yapılarak uygulamaya geçirildi.

S’OLEA Malikaneleri projesinde, yeşil akıllı otomasyon sistemi kullanıldı. Bu sistem, villaların enerji verimliliğini sağlarken enerjisini güneşten alıyor. Uygulanan akıllı sistemler ve yeşil enerjiyle, her bir villanın enerji tüketiminde yılda 3,6395 tCO2 / MWh daha az karbon salımı sağlanarak, klasik sistemlerin kullanıldığı villalara göre yüzde 48 daha az karbon salımı sağlanmış oluyor.

Ödülü alan Petronet Yönetim Kurulu Üyesi Eda Gemici, “Teknolojik gelişmeler her alanda kendisini gösteriyor. Yaşam alanlarımız olan binaların da bu gelişime dahil edilmesi kaçınılmaz olarak son yıllarda karşımıza çıkıyor. Yeşil ve akıllı binalar; ekonomi, sağlık, verimlilik ve çevre için sürdürülebilir bir değişimin başlıklardan bir tanesidir. Petronet Yapı olarak dünyadaki bu gelişmeleri takip ediyoruz. Bu kapsamda projemizin inşaat sürecinde arazinin, enerjinin, malzemelerin ve kaynakların kullanımına özen gösterdik. Binalarımızda kullanılan otomasyon sistemi ve yenilenebilir enerji ile bina içerisindeki yaşamda tüketilecek olan enerjiyi karbonsuzlaştırmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda, doğanın tam göbeğinde yıllık 3,6395 tCO2 / MWh kadar karbondan arındırılmış, sağlıklı, verimli, sürdürülebilir, akıllı ve yeşil binaların inşasını gerçekleştirdik” dedi.

S’OLEA Malikaneleri projesi, geçtiğimiz aylarda Dubai’de düzenlenen "Let's Talk Business" organizasyonunda ‘En İyi Doğa Dostu Sürdürülebilir İnşaat Proje Ödülü’nü , Strong Medya tarafından düzenlenen İnovasyon Ödülleri organizasyonunda da “Yılın İnovatif, çevreci, lüks Gayrimenkul Projesi” ödülünü almıştı.