PASİD Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, sektörün en büyük problemlerinin başında yüksek faiz oranları ve finansmana erişim zorluğu geldiğini vurgulayarak, “Bu şartlar altında üretim yapmak neredeyse imkânsız hâle geldi” ifadelerini kullandı.

“İthalatta gerileme, kullanımda düşüş yaşanıyor”

Sektör temsilcileri ve basın mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Küçükemre, 2024 yılının paslanmaz çelik sektörü açısından oldukça zor geçtiğini belirtti. Geçen yıla göre ithalat rakamlarının 750 bin tondan 700 bin tonlara düştüğünü aktaran Küçükemre, kullanım oranlarında da ciddi bir gerileme yaşandığını söyledi.

“Paslanmaz çeliğin faydalarını anlatmak için seferberlik başlattık”

Ekonomik durgunluk ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimin bu düşüşte etkili olduğunu belirten Küçükemre, buna karşılık kamuoyunda paslanmaz çeliğe yönelik farkındalığı artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi. “Hijyen, uzun ömür ve kullanım kolaylığı gibi avantajları vatandaşlarımıza anlatıyoruz” dedi.

“Türkiye’ye 1 milyar doların üzerinde yabancı yatırım girişi oldu”

Zorluklara rağmen sektörde hareketliliğin sürdüğünü söyleyen Küçükemre, Türkiye’ye son dönemde 1 milyar doların üzerinde yabancı yatırımın geldiğini ifade etti. “2 Koreli, 1 Tayvanlı ve 1 Fransız yatırımcı halihazırda Türkiye’de. En son Çinli bir firma Yalova’daki organize sanayi bölgesine 250 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldı. Bu gelişmeler umut verici” diye konuştu.

“Vergi artışı fiyatları artırır, vatandaş zarar görür”

Paslanmaz çelik ürünlerine yönelik olası vergi artışı söylentilerine de değinen Küçükemre, böyle bir uygulamanın hem sanayiciyi hem de tüketiciyi olumsuz etkileyeceğini belirtti. “Tencere, çatal-kaşık, beyaz eşya gibi günlük yaşamda sıkça kullanılan ürünlerin fiyatı artar. Bu da özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı zor durumda bırakır” dedi.

“Sermayeye ulaşmak zor, faizler üretimin önünde engel”

Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri ise sektörde yaşanan finansman krizi oldu. Arslan Küçükemre, üreticilerin sermaye bulmakta zorlandığını, bankaların kredi verme konusunda isteksiz davrandığını ve yüksek faiz oranlarının yatırım iştahını büyük ölçüde kırdığını belirtti. “Sanayicinin üretim yapabilmesi için en azından erişilebilir kredi şart. Şu anki ortamda üretmek büyük cesaret istiyor” ifadelerini kullandı.

“2025'te temkinliyiz, 2026 için umutluyuz”

PASİD Başkan Yardımcısı Arslan Yıldızay ise 2025 yılına temkinli yaklaştıklarını, küresel daralmanın Türkiye’yi de etkilediğini vurgulayarak, “Bu yıl hedefleri büyütmek yerine mevcut yapıyı korumayı tercih ediyoruz. Umudumuz 2026’da toparlanma yönünde” dedi. Finansmana erişimin zorlaştığını ve ithalat maliyetlerinin yüksekliğinin sektör üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirten Yıldızay, faiz oranlarının düşmesinin yeniden büyümenin önünü açabileceğini söyledi.