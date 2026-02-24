Turizm ve gayrimenkul yatırımlarını Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı çatısı altında birleştiren Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Savur GYO), Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından 26-27 Şubat ve 02 Mart tarihlerinde talep toplamaya hazırlanıyor. SVGYO koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmesi planlanan halka arz kapsamında şirket, toplam 295,4 milyon TL B Grubu nominal payı yatırımcılara sunacak. Halka arzın 208,4 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımı, 87 milyon TL’lik kısmı ise mevcut ortaklar Mehmet Ali Yıldıran ve Mehmet Sami Yıldıran’a ait payların satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Halka arz sonrası şirketin çıkarılmış sermayesi 874,6 milyon TL’den 1 milyar 83 milyon TL’ye yükselirken, halka açıklık oranı yüzde 27,12 seviyesine ulaşacak.

Tera Yatırım Menkul Değerler liderliğinde pay başına 3,64 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,1 milyar TL olması bekleniyor. Bireysele eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak halka arzda bir yıl boyunca ortak satışı ve ihraççı satışı yapılmayacağı taahhüt ediliyor.

Güçlü Bilanço, Yüksek Özkaynak, Disiplinli Finansal Yapı

Halka arz sürecine güçlü bir bilanço ile giren Savur GYO’nun toplam aktif büyüklüğü 4 milyar 166 milyon TL seviyesinde bulunurken, özkaynak toplamı 3 milyar 37 milyon TL olarak kaydedildi. Yüksek özkaynak oranı, borçsuz ve disiplinli finansal yapısıyla dikkat çeken şirket, turizm ve kira gelirine dayalı sürdürülebilir nakit akışı ve döviz getirileriyle öne çıkıyor. Halka arzdan elde edilecek kaynağın yüzde 85 ila 100’ünün proje finansmanı, yeni yatırımlar ve mevcut varlıkların değer artırıcı yatırımlarında kullanılması, kalan kısmın ise işletme sermayesi olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

Tarihi Yarımada’da Döviz Gelirli Turizm Portföyü

İstanbul Tarihi Yarımada’da yer alan dört oteli ve yüksek nitelikli konut projeleriyle düzenli gelir üretim modeline sahip olan Savur GYO’nun portföyünde; Ramada Grand Bazaar, Orientbank Hotel Istanbul Autograph Collection, Orient Occident Hotel Istanbul Autograph Collection, Hotel St. Sophia otellerinin yanı sıra kira getirisi olan ticari gayrimenkuller, Kandilli’nin en özel noktasında konumlanan İV Kandilli konut projesi ve lokasyon değeri oldukça yüksek olan Küçükçekmece’de arsa bulunuyor. İstanbul’un yıl boyunca en yoğun turizm trafiğine sahip lokasyonunda yer alan oteller ise önemli ölçüde döviz bazlı gelir getirme potansiyeline sahip.

Türkiye’nin 2025 yılında 65 milyar dolar turizm geliri elde ettiği ve 63 milyon ziyaretçiyi ağırladığı dikkate alındığında, İstanbul’un turizm gelirlerinden aldığı pay ve Tarihi Yarımada’nın merkezi konumu Savur GYO’nun gelir modelini destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Şirket, otel kira ve işletme gelirine dayalı modeliyle yıl boyunca nakit akışı üreten sürdürülebilir bir gelir yapısına sahip.

Savur GYO, sürdürülebilir gelir ve uzun vadeli değer vizyonu sunuyor

Çeşitlendirilmiş ve dengeli portföy yapısı sayesinde istikrarlı nakit akışı oluşturan Savur GYO, yatırımcılarına devamlı ve sürdürülebilir gelir potansiyeli sunuyor. Farklı segmentlerde konumlanan projelerden elde edilen kira, satış ve işletme gelirleri ekonomik dalgalanmalara karşı koruyucu bir yapı oluştururken; düzenli temettü ve uzun vadeli değer artışı beklentisini destekliyor. Güçlü finansal disiplini, profesyonel portföy yönetimi ve büyüme odaklı yatırım stratejileriyle hareket eden şirket, yatırımcılara hem öngörülebilir getiri hem de sürdürülebilir kazanç fırsatları sunmayı hedefliyor. İstikrarlı bir büyüme grafiğine sahip Savur GYO’nun portföyü, yüksek değer artışı potansiyeli barındıran merkezi bölgelerde yer alıyor. Tarihi Yarımada’daki varlıkları sayesinde güçlü ve devamlı gelir üreten şirket, konut alanında da doğru lokasyon ve doğru konsept anlayışıyla projeler geliştirmeye odaklanıyor. Bu yaklaşımıyla Savur GYO, kısa vadeli kazançların ötesine geçerek, zamana karşı güçlenen uzun vadeli yatırım avantajı sunuyor.

Üçüncü kuşak liderliğiyle yeni büyüme dönemi başlıyor

Turizm ve gayrimenkul alanındaki birikimini kurumsal yatırım platformuna taşıyan şirket 2000 yılından bu yana üçüncü kuşağın liderliğinde büyümesini sürdürüyor. Halka arz ile birlikte geçmişten gelen kurumsal mirası yeni bir vizyon ve finansal güçle geleceğe taşıdıklarını belirten Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Yıldıran, “Savur Group’un turizm ve gayrimenkul alanındaki deneyimini tek çatı altında toplayan Savur GYO olarak güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme vizyonu ortaya koyduk. Ayrıcalık, kalite, güven ve sürdürülebilirlik ekseninde nitelikli yaşam alanları yaratırken doğru lokasyonlarda doğru projeler üretmeye odaklanıyoruz. Halka arz bizim için yalnızca finansal bir adım değil, aynı zamanda üçüncü kuşak yönetiminde şekillenen vizyoner bir büyüme döneminin başlangıcıdır. Bu adım, şirketimizin uzun yıllara dayanan deneyimiyle şekillenen kurumsal kültürünü geleceğe taşıma hedefimizin somut bir göstergesi. Borçsuz bir GYO olarak halka arzdan elde edeceğimiz geliri yeni yatırımların finansmanında ve mevcut faaliyetlerimizin güçlendirilmesinde etkin şekilde kullanarak stratejik büyüme planlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Böylece yalnızca sektörlerimizdeki rekabet gücümüzü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ülke ekonomisine değer katmaya da devam edeceğiz. Bu süreçte şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir kurumsal yönetim anlayışıyla paydaşlarımızla uzun vadeli güven ilişkileri kurmayı hedefliyoruz. Amacımız; özkaynak verimliliğini artırmak ve yatırımcılarımıza uzun vadeli değer üretmektir.” dedi.

Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Yıldıran ise açıklamasında, “4,16 milyar TL aktif ve 3,03 milyar TL özkaynak büyüklüğüne sahip, borçsuz bir GYO olarak halka arz sürecine giriyoruz. Sadece proje geliştiren değil, aynı zamanda düzenli işletme gelir üreten bir yapıya sahibiz. Turizm varlıklarımız, İstanbul’un turizm açısından en özel lokasyonu ve yüksek potansiyel değerine sahip Tarihi Yarımada’da yer alıyor. Verdiğimiz hizmet ve konseptimizle sürekli ödüllerle başarımızı tescilliyoruz. Önemli ölçüde döviz bazlı gelir üretme kapasitesine sahibiz. Genç ve dinamik yönetim vizyonumuzla bu güçlü portföyü yeni yatırımlarla büyütmeyi ve özkaynak verimliliğini artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Savur GYO, konutta değer odaklı yeni bir konsept sunuyor

Uluslararası otelcilik alanındaki deneyimi ve kazandığı global ödüllerle tanınan şirket, her yıl misafir memnuniyeti ve hizmet kalitesinde elde ettiği başarıyı gayrimenkul geliştirme yaklaşımına da yansıtıyor. Otelcilikteki yüksek standartlarını konut sektöründe yaşam konforuyla buluşturan Savur GYO, bu anlayış doğrultusunda sektörde yeni bir konsept ortaya koyuyor. Bu vizyonun ilk yansıması olan İV Kandilli ise yalnızca bir konut projesi değil, uzun vadede değer yaratan güçlü bir yatırım fırsatı olarak öne çıkıyor. Otelcilik alanında edindikleri deneyim ve uluslararası hizmet know-how’ı ile konut sektöründe çok özel bir konsept geliştirdiklerini ifade eden Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Dicle Volkan, “İV Kandilli, Savur GYO’nun ilk konut projesi. İnşaat kalitesi, hizmet yaklaşımları ve mimarisi ile imza bir proje ortaya koyuyoruz. Yeni projelerimizde de otelcilikten gelen misafir ağırlama deneyimimizle yaşama değer katmaya, konforu maksimumda sunmaya devam edeceğiz. İV Kandilli projesinde bu vizyonu net bir şekilde ortaya koyuyoruz.” dedi. İstanbul Boğazı’na komşu konumda yükselen İV Kandilli 8 bin metrekarelik arsa üzerinde 4 blok ve 96 seçkin daireden oluşuyor.

Gayrimenkul geliştirme stratejisini tek bir projeyle sınırlamayan şirket, İstanbul Küçükçekmece’deki arsa yatırımı ve burada hayata geçirmeyi planladığı yeni karma projesiyle de büyüme hedeflerini sürdürüyor. Havalimanı bağlantı yolları, metro yatırımları ve kentsel dönüşüm projelerinin odağında yer alan bu arsa, yüksek değer artışı potansiyeliyle dikkat çekiyor.

70 yıllık geçmişin geleceğe uzanan ortaklığı

Temelleri 1947 yılında Fethi Yıldıran tarafından atılan Savur Group, yıllar içinde inşaat, gayrimenkul yatırımları, turizm yatırım ve işletmeciliği, kereste ticareti, uluslararası kara yolu taşımacılığı ve otomotiv elektroniği olmak üzere birçok sektörde başarılı iş alanları ve yatırımlar gerçekleştirdi. Savur Group, bugün itibarıyla güçlü geçmişinden aldığı birikim ve farklı sektörlerde kazandığı deneyimi, ana faaliyet alanları olan gayrimenkul geliştirme, inşaat ve turizm sektörlerine yoğunlaştırarak uzmanlığını daha da derinleştiriyor. Grubun tüm ticari deneyimi ve uzmanlığını topladığı SAVUR GYO, 09.08.2023 tarihinde Savur Otelcilik’ten kısmi bölünme suretiyle kurulmuştur. Şirket 30.05.2024 tarihinde yapılan esas sözleşme değişikliği ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsüne dönüşmüştür. Şirket; çeşitlendirilmiş güçlü portföyü, gelir üreten otelleri ve değer artışı potansiyeli yüksek projeleri ile GYO sektöründe yatırımlar yapmayı ve büyümesini yatırımcılarıyla birlikte sürdürmeyi hedefliyor.