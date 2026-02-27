Türkiye’nin ilk tek merkezden, en kolaylaştırılmış şartlar ile tüm Türkiye’ye çevrim içi satış yapan ecza deposu Lokman Ecza Deposu öncülüğünde büyüyen grup, 2025 yılında yüzde 50 büyüme ile 8 milyar lira ciroya ulaştı. 2026 yılında ise yurt içi ve yurt dışında genişleyen operasyonları, dijital çözümleri ve sürdürülebilirlik çalışmaları odağıyla 11 milyar TL ciro hedefliyor.

Antalya merkezli Lokman Group, bünyesindeki sekiz şirket ile teknoloji, sağlık ve ilaç odağında şekillenen, insan merkezli ve teknoloji temelli bir büyüme stratejisi izliyor. Grubun amiral gemisi; Türkiye’nin ilk tek merkezden, en kolaylaştırılmış şartlar ile tüm Türkiye’ye çevrim içi satış yapan Lokman Ecza Deposu, bu çok sektörlü yapının merkezinde yer alıyor.

“Lokman Group ev sahipliğinde düzenlenen ve 2026 hedeflerinin paylaşıldığı iftar yemeği, ekonomi gazetecilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıyı Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş takip etti ve keyifli geçen iftar sonrası Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.”

Lokman Group; ilaç, sağlık, teknoloji, tarım ve sağlık turizmi alanlarını kapsayan faaliyetleriyle, yeni nesil ecza depoculuğundan dijital B2B çözümlere uzanan geniş iş modeli sunuyor. Grup, İngiltere ve Almanya’daki şirketleri ile sağlık turizmi alanında etkin bir operasyon yürütüyor. Bu ülkelerde sunduğu danışmanlık, yönlendirme ve hizmet yönetimi ile uluslararası sağlık turistinin Türkiye’deki nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Tane Enterprises Ecza Deposu ise Kıbrıs’ın en büyük deposundan biri olarak bölgedeki ilaç tedarik zincirinde önemli rol üstleniyor. 250’den fazla kişiye istihdam sağlayan Lokman Group, 2025 yılında yüzde 50’nin üzerinde büyüme ile 8 milyar lira ciroya, 8 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Grup 2026 yılı için daha iddialı ve stratejik bir büyüme planı öngörüyor. İç pazarda ve ihracatta ölçek büyütmeyi, yeni yatırımlarla operasyonel kabiliyetini artırmayı, karlılığını güçlendirmeyi ve 2026 yılında 11 milyar lira ciroya ulaşmayı hedefliyor.

2026 yılı operasyonel etkinliğimizin artacağı bir yıl

Grubun büyüme vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Lokman Group Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz, “Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda etkinliğimizi ve erişim gücümüzü artırmayı; hizmet kalitemizi, iş ortaklıklarımızı ve topluma katkı sağlayan projelerimizi daha geniş bir ölçeğe taşımayı hedefliyoruz. 2026 yılını operasyonel etkinliğimizin artacağı bir yıl olarak planladık” dedi. Öz, “Yeni nesil ecza depoculuğu modelimizi yaygınlaştırmayı, sağlık turizmindeki uzmanlığımızı derinleştirmeyi ve teknoloji odaklı hizmetlerimizi küresel ölçekte büyütmeyi amaçlıyoruz. İş yapış biçimimizin temelinde şu var: olaylara geniş açıdan bakmak, yenilikçi çözümler üretmek ve bulunduğumuz sektörlerde çıtayı yukarı taşımak. Bu yaklaşım her daim karar alma süreçlerimize, yatırım politikalarımıza ve marka duruşumuza yansıyor” diye konuştu. Lokman Group olarak, 30 yıla yaklaşan birikimlerini yeni teknolojilere ve yeni iş modellerine taşıdıklarını belirten Öz, “Dinamizm, hızlı adaptasyon, teknoloji yatırımı ve yenilikçilik açısından; değişimi okuma ve buna göre pozisyon alma konusunda çok daha çevik, hızlı ve cesur adımlar atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Lokman Ecza Deposu 28 bin eczaneye hizmet veriyor

Lokman Group’un amiral gemisi Lokman Ecza Deposu, Türkiye’nin ilk tek merkezden, en kolaylaştırılmış şartlar ile tüm Türkiye’ye çevrim içi satış yapan ecza deposu olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin en geniş ıtriyat ürün çeşitliliğine sahip ecza deposu; 31 bini aşkın ürün çeşidine sahip yapı, grup teknoloji markası Ledbim ile geliştirilen dijital altyapı sayesinde Türkiye genelinde 28 bin eczaneye erişebilecek kapasitede hizmet sunuyor. Online siparişlerin tek merkezden yönetildiği sistem; hız, güven ve kalite odaklı operasyon anlayışıyla çalışıyor. İlaç takip, araç takip ve karekod izleme gibi dijital çözümlerle desteklenen operasyonel yapı, siparişten faturalamaya iş akışlarının etkin, detaylı ve verimli şekilde yürütülmesini sağlıyor. Siparişten depolamaya, reyon yönetiminden sevkiyata kadar tüm süreçler, kusursuz bir otomasyon sistemiyle yönetiliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu onaylı geniş portföyü ile eczaneler için güvenilir bir tedarik altyapısı sunuluyor.

Dijital altyapının merkezinde Ledbim yer alıyor

Lokman Group’un teknoloji markası Ledbim, grubun tüm dijital altyapı ve yazılım geliştirme ihtiyaçlarını karşılayan bir venture stüdyo olarak hizmet veriyor. Yazılım, Nesnelerin İnterneti alanındaki girişimleriyle öne çıkan Ledbim; Lokman Group’un kendi teknolojisini üreten ve sistemlerini sürekli geliştiren bütünleşmiş yapısının temelini oluşturuyor. Ledbim tarafından geliştirilen çözümler arasında; eczanelere özel Dropshipping pazaryeri entegrasyon yazılımı Pazartane, Türkiye’de örneği tek olan B2B araç ve transfer eşleşme platformu Ördek, online psikolojik destek uygulaması Terapizone, depo yönetim sistemi Wise, IoT tabanlı ısı ve nem ölçüm cihazı Datasonik ve eczacılara özel pazaryeri girişimi FarmaB bulunuyor. FarmaB OTC, ıtriyat, dermokozmetik, medikal ürün kategorilerinde 10 binden fazla eczacıya ulaşıyor.

Medoper ile her yıl 12 farklı ülkeden uluslararası hasta geliyor

Lokman Group, sağlık turizmi yetki belgeli bir ihtisas turizm acentesi Medoper ve Avrupa ağırlıklı diş tedavi hizmetleri veren bağlantı klinikleriyle faaliyet gösteriyor. Medoper aracılığıyla her yıl 12 farklı ülkeden 500’ün üzerinde uluslararası hasta Türkiye’ye geliyor. Grup bünyesindeki Tane Enterprises Ecza Deposu ise Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet göstererek ülkenin en büyük ecza deposunda biri.

Elara Tarım’ın üretim alanı 300 dönüme ulaştı

Lokman Group, tarım sektöründe Elara Tarım markasıyla teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı üretim yapıyor. Şu anda Antalya’da 60, Afyon/Sandıklı’da ise 22 toplam 82 bin metrekarelik arazide böğürtlen, ahududu, çilek ve Frenk üzümü yıllık üretim hacmi 260 tona ulaşıyor. Elara Tarım üretim alanının 2026 yılında 300 dönümü aşması planlanıyor. Elara Tarım, sıfır pestisitli üretim ve karbon sıfır tarım hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2036 yılında karbon sıfır üretim hedefi için üretim süreçlerine kararlılıkla devam ediyor.

Lokman değerleriyle şekillenen kurumsal yapı

Tane Itriyat, 25 bin ürün çeşidiyle Türkiye’nin en büyük ıtriyat deposu olarak Lokman Group ekosisteminde önemli bir konuma sahip. Eczane dışının yanı sıra otel marketlerine ve ıtriyat ürünleri satışı yapan mağazalara hizmet veren yapı, operasyonlarını kurum içi ERP sistemiyle anlık yönetiyor. Stok takibi, sipariş akışı, tedarik süreçleri ve fiyat güncellemeleri entegre biçimde kontrol ediliyor. Bu, hız, doğruluk ve sürdürülebilirlik sağlıyor. Grubun operasyonel gücü, doğanın ve bilimin simgesi kraliçe arı ve kadüse dayanan kurumsal hikâyesiyle bütünleşiyor. Lokman Group, bu sembollerden aldığı ilhamla; güven inşa eden, ihtiyaçları öngören ve insanı merkeze alan değer anlayışıyla toplumsal faydayı büyütüyor.