Halka arz ile birlikte sermaye piyasalarının gücünü arkalarına alarak ‘dünya markası’ olma hedefine daha hızlı ulaşacaklarını vurgulayan Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Kahraman, “Gentaş Kimya olarak gelecek yıllarda halihazırda devam eden katma değeri yüksek ürünlere geçişi önceliklendirerek, yeni ürünleri üretim portföyümüze eklemeyi planlıyoruz. Global pazarlarda büyüme potansiyeli yüksek ürünler geliştirerek, bir yandan şirketimizin döviz bazlı gelirlerini artırırken, bir yandan da Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine ve ihracatının artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yüksek katma değerli, yenilikçi ve çevreye duyarlı ürünleri ile kimya sektörünün önde gelen kuruluşlarından Gentaş Kimya, halka açılıyor. Halka arz, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde, Borsa İstanbul (BİST) Birincil Piyasa’da 2-3 Mart 2026 tarihlerinde, “Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemiyle gerçekleşecek. Pay başına 11 TL sabit fiyatla gerçekleşecek halka arza yatırımcılar talep toplama tarihlerinde GENKM koduyla katılabilecek.

Katılım endeksine uygun

Gentaş Kimya’nın çıkarılmış sermayesinin 525 milyon TL’den 609 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 84 milyon TL sermaye artırımı ve 40,8 milyon TL ortak satışı olmak üzere toplam 124,8 milyon TL'lik pay halka arz edilecek. Halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 20,5, halka arz büyüklüğü ise 1 milyar 373 milyon 295 bin TL olacak. Katılım endeksine uygun olan Gentaş Kimya payları, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek.

Halka arz gelirinin yüzde 45-55'i işletme sermayesinin güçlendirilmesi, yüzde 15-25’i yeni pazarlara erişimin artırılması, yüzde 15-25'i finansal borçluluğun azaltılması ve yüzde 5 ile yüzde 15'i ise ürün araştırma ve geliştirme faaliyetleri için kullanılacak.

“Sermaye piyasalarının katacağı yeni güçle daha rekabetçi olacağız”

25 yılı aşkın süredir büyük bir emek, kararlılık ve disiplinle büyüttükleri Gentaş Kimya’yı sermaye piyasalarıyla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Macit Aydın, “Kurulduğumuz günden bu yana en büyük önceliğimiz; müşterilerimizin ihtiyaçlarına en yüksek kalitede cevap veren sağlam bir kurumsal yapı inşa etmek oldu. Attığımız her adımda kalıcı olmayı tercih ettik. Ne mutlu ki, işimize duyduğumuz saygı ve yıllar önce attığımız o sağlam adımlar bizi bugün bu noktaya taşıdı. Halka arz sürecimizi de şeffaflık, kurumsallaşma ve müşteri odaklı büyüme vizyonumuzun çok doğal bir uzantısı olarak görüyoruz. Sermaye piyasalarının bize katacağı bu yeni güçle birlikte, hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda çok daha etkin, daha rekabetçi ve iş ortaklarına daha fazla güven veren bir Gentaş Kimya hedefliyoruz. Bizim için asıl değer; durmadan üretmek, işimizi sürekli geliştirmek ve ülkemize kalıcı bir katkı sağlamaktır” dedi.

Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Kahraman / Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Macit Aydın / Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş

“Sektördeki öncülüğümüzü sınır ötesine taşıyıp dünya markası olacağız”

Kimya sektörünün öncüleri arasında yer aldıklarını ifade eden Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Kahraman ise şirketin faaliyetlerine ve gelecek hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kahraman, “2000 yılından bugüne kadar kimya sektöründe istikrarlı bir şekilde faaliyetlerini sürdüren şirketimiz; Dilovası GEBKİM bölgesinde 65 bin metrekarelik kapalı alana sahip yüksek kapasiteli modern tesisimizde; formaldehit, formaldehit bazlı reçine ve akrilik levha üretiyor. Ürünlerimiz ağırlıklı olarak; inşaat, inşaat malzemeleri, mobilya ve dekorasyon, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, metal döküm sanayi, ilaç ve sağlık sektörlerinde kullanılıyor. Müşteri memnuniyeti odaklı, çevreye duyarlı, yenilikçi ve modern üretim tesislerimiz ile sektörde önemli bir rekabet avantajına sahip bulunmaktayız. Hedefimiz; gelecek dönemlerde de yenilikçi ürün gamımız ile şirketimizin marka değerine katkıda bulunurken, sektördeki öncü konumumuzu Türkiye sınırlarının ötesine taşıyarak bir dünya markası haline gelmektir. Halka arz ile birlikte sermaye piyasalarının gücünü arkamıza alarak bu hedeflere daha hızlı ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

“Yeni ürünler geliştirip ihracatın artırılmasına katkı sunacağız”

Halka arzdan elde edilecek fonun ağırlıklı olarak şirket faaliyetlerini büyütmek amacıyla kullanılacağını açıklayan Orhan Kahraman, gelecek döneme ilişkin yatırım planlarına ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Halka arz şirketimize değer katacak yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi açısından büyük önem arz ediyor. Gentaş Kimya olarak gelecek yıllarda, halihazırda da devam eden katma değeri daha yüksek ürünlere geçişi önceliklendirerek yeni ürünleri ürün portföyüne eklemeyi planlıyoruz. Hedefimiz; Ar-Ge çalışmalarına yapılan yatırımlar ile yeni ürünler geliştirerek pazar payımızı artırmak. Test üretimine 2024 yılında başladığımız Novalak ürünü sayesinde, ithalatın azaltılmasına katkı sağlarken, dünya fenol reçine pazarından pay almayı planlıyoruz. Ayrıca, akrilik levha ürün grubumuz ile başta ABD olmak üzere geniş ihracat pazarlarına odaklanıyoruz. Hedefimiz; global pazarlarda rekabet gücü yüksek ürünler geliştirerek 2025 yılı içerisinde yüzde 20 olan ihracatımızın payını daha yukarılara taşımak. Böylece bir yandan şirketimizin döviz bazlı gelirlerini yükseltirken, bir yandan da Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine ve ihracatının artırılmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.”

"Net Satışlarımız ve Kârlılığımızdaki Güçlü Performans"

Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Kahraman, şirketin finansal durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki istikrarlı büyüme performansımızı güçlü finansal verilerle destekliyoruz. 2025 yılı net satışlarımız yaklaşık 4 milyar 690 milyon TL’ye ulaşırken, aynı dönemde yaklaşık 747 milyon TL FAVÖK elde ettik. Operasyonel verimliliğimizi artırmaya yönelik stratejilerimiz sayesinde FAVÖK marjımız 2023 yılındaki %13 seviyesinden %16’ya yükseldi. Ayrıca 31 Aralık 2025 itibarıyla 101 milyon TL’lik net nakit pozisyonundayız. Net nakit/FAVÖK oranımızın sağlıklı seviyelerde seyretmesi, operasyonel başarılarımızın yanı sıra finansal disiplinimizin de bir göstergesidir. Düşük borçluluğumuz sayesinde halka arzdan elde edeceğimiz gelirleri şirketimizin büyüme hedeflerine ve yeni pazarlara erişim stratejilerine yönlendirmeyi hedefliyoruz.”



“Sürdürülebilirlik, operasyonlarımızın merkezinde yer alıyor”

Şirketin sürdürülebilirlik vizyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürdürülebilirlik ilkeleri, operasyonlarımızın merkezinde yer alıyor. Hedefimiz sadece en kaliteli ürünleri müşterilere sunmak değil aynı zamanda doğal kaynakları koruyarak gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya aktarılmasını sağlamak. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda karbon ayak izini azaltacak daha iklim dostu ürünler geliştirirken, yatırımlarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Hem üretimde hem de ofis alanlarında ortaya çıkardığımız tüm atıkları gerekli depolama şartları doğrultusunda depolayarak lisanslı geri dönüşüm şirketlerine iletiyoruz. Enerji kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla çatı GES projemiz tamamlanmış olup ihtiyacımızın bir kısmı kendi bünyemizdeki yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Ayrıca kojenerasyon sistemli ve 2.3 MW kapasiteli buhar türbini yatırımıyla, üretim sırasında ortaya çıkan enerjiyi geri kazanarak elektrik üretmeyi planlıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde toplam enerji ihtiyacımızın yaklaşık yarısını yenilenebilir ve geri kazanılmış kaynaklardan karşılamayı amaçlıyoruz.”

Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İhsan Engindeniz Gentaş Kimya Halkı arzı ile iglili Ekovitrin'e konuştu.

“Gentaş Kimya, yüksek büyüme potansiyeline sahip bir şirket”

Halka arz lideri Deniz Yatırım’ın Genel Müdürü Hüseyin Melih Akosman, “Kimya sektörü; sanayiden inşaata, otomotivden tarıma birçok stratejik alanın temel girdisini oluşturan, yüksek katma değer üretme kapasitesine sahip bir alan. Gentaş Kimya da bu ekosistem içinde uzun yıllara dayanan tecrübesi, modern üretim altyapısı ve yatırımını tamamladığı modern tesislerinde mevcut kapasitesi ile yüksek büyüme potansiyeline sahip, son derece önemli bir firma. Bugün itibarıyla güçlü bilanço yapısı ve düşük borçluluk oranı ile sektöründe öne çıkarken; geçmiş dönemde gerçekleştirdiği yatırımların karşılığını da kapasite, verimlilik artışı ve karlılık potansiyeli olarak da yansıtmaya hazır durumda. Diğer yandan çeşitlendirilmiş gelir modeli, istikrarlı Ar-Ge yatırımları ve yüksek ihracat kabiliyeti Gentaş Kimya’yı yerel oyuncu olmaktan çıkarıp küresel ölçekte rekabet edebilen bir yapı haline getiriyor. Bu halka arzın, Gentaş Kimya’nın büyüme stratejisini daha da hızlandıracağına; sermaye piyasalarının gücü ile hedeflerine ulaşmada daha güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz. Deniz Yatırım olarak, yatırımcılarımızı istikrarlı büyüme potansiyeline sahip şirketlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi