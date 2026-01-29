Paylaşılan ölçümlere göre listenin ilk üç sırasında Palandöken (232 cm), Erzincan Ergan Kayak Merkezi (192 cm) ve Hakkari Kayak Merkezi (184 cm) bulunuyor.

Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şöyle sıralandı:

Bolu Kartalkaya 180 cm, Bitlis Tatvan Nemrut 163 cm, Hakkari Yüksekova 140 cm, Rize Çamlıhemşin Palovit Yaylası 139 cm, Giresun Dereli Kümbet 139 cm, Van Karabet Tepesi (Bahçesaray) 137 cm, Sivas Yıldızdağı 136 cm, Erzurum Konaklı 132 cm, Kars Sarıkamış 130 cm, Karabük Keltepe 120 cm, Hakkari Durankaya 118 cm, Rize İkizdere Çağrankaya 113 cm, Rize İkizdere Cimil 109 cm, Sivas Yıldızeli Alaca Köyü 107 cm ve Kayseri Erciyes 105 cm.

Yetkililer, mevcut kar seviyelerinin pist kalitesi açısından oldukça elverişli olduğunu belirtirken, tatilcilerin hava ve yol durumuna ilişkin güncel uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.