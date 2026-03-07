Turizm sektöründe bayram dönemlerinin her yıl önemli bir hareketlilik oluşturduğunu belirten Saatçioğlu, özellikle Antalya’daki tesisler için bu dönemlerin oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Türkiye’de yılda iki kez yaşanan bayram tatillerinin turizm açısından adeta bir fırsat sunduğunu vurgulayan Saatçioğlu, kısa süreli tatil planı yapan turistlerin Antalya’yı tercih ettiğini dile getirdi.

Yakın destinasyonlardan gelen turistlerin kente yoğun ilgi gösterdiğini belirten Saatçioğlu, “Bir saatlik uçuş mesafesinde bulunan birçok destinasyondan Antalya’ya talep geliyor. Ramazan Bayramı’nın turizm sektörü için oldukça verimli geçeceğinin sinyallerini şimdiden alıyoruz” dedi.

Açık otellerde doluluk yüzde 95-100

Antalya’nın sezonluk bir turizm destinasyonu olduğunu hatırlatan Saatçioğlu, turizm sezonunun genellikle 1 Nisan’da başlayıp 31 Ekim’e kadar sürdüğünü söyledi. Bu dönem dışında otellerin büyük bölümünün kapalı olduğunu ifade eden Saatçioğlu, bayram döneminde açık olan tesislerde ciddi bir yoğunluk yaşanacağını belirtti.

Saatçioğlu, “Bu dönemde işletmelerin yaklaşık yüzde 70’i kapalı oluyor. Ancak açık olan otellerde doluluk oranlarının yüzde 95 hatta yüzde 100 seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz. Bayram tatilinde ağırlıklı olarak iç pazardan misafir ağırlayacağız” diye konuştu.

Tatilin uzaması sektöre avantaj sağlayabilir

Ramazan Bayramı tatilinin 19 Mart itibarıyla başlayacağını hatırlatan Saatçioğlu, tatilin uzama ihtimalinin turizm sektörü için avantaj oluşturabileceğini ifade etti. Bayramın ardından Paskalya tatilinin gelmesinin de turizm hareketliliğini artıracağını belirten Saatçioğlu, hem iç pazardan hem de yurt dışından rezervasyon talebinin artmasını beklediklerini söyledi.

Erken rezervasyonlar geçen yılın üzerinde

Erken rezervasyonların turizm sektörü açısından önemli bir gösterge olduğuna dikkat çeken Saatçioğlu, bu yılki rezervasyonların geçen yılın üzerinde seyrettiğini kaydetti.

Saatçioğlu, “Şu anda aldığımız erken rezervasyonlar oldukça tatmin edici. Geçen yılın yaklaşık yüzde 5 ile yüzde 10 üzerinde bir seyir görüyoruz. Bu durum sektör adına sevindirici” ifadelerini kullandı.

Hedef: Daha nitelikli turist

Turizmde artık yalnızca turist sayısının değil, turist başına yapılan harcamanın da önem kazandığını belirten Saatçioğlu, sektörün hedefinin daha nitelikli turist olduğunu söyledi.

Türkiye’de fiyat politikası, eurodaki stabil seyir ve Türk lirası üzerindeki enflasyon baskısının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Saatçioğlu, “Artık daha fazla turistten ziyade harcama potansiyeli yüksek nitelikli turisti ağırlamayı hedefliyoruz. Geçen yılın turist sayısını yakalasak bile ortalama fiyatları yükseltirsek hedeflerimize ulaşabiliriz” dedi.