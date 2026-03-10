Turizm sektörü temsilcilerinden edinilen bilgilere göre Ege Bölgesi'ne gelen turist sayısında yüzde 70'e yakın düşüş yaşandı. Nevruz döneminde İran pazarındaki kaybın yüzde 80'e ulaşabileceği belirtilirken; özellikle Muğla, İzmir, Antalya, Van ve İstanbul'un bu durumdan en çok etkilenen şehirler olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl Nevruz döneminde yaklaşık 120 bin İranlı turistin Türkiye'ye geldiği belirtilirken, bu yıl yaşanan gelişmeler nedeniyle söz konusu hareketliliğin neredeyse tamamen durma noktasına geldiği bildirildi.



"Rezervasyonların yüzde 70'i iptal oldu"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Artuk, yaşanan gelişmelerin turizm sektörünü doğrudan etkilediğini söyledi. Artuk, "Nevruz döneminde İran'dan turizm hareketliliği başlıyordu. Nevruz şu anda halihazırda kutlanmayacak. Bu nedenle bölgemizde birçok otelin açılışı ertelenecek. Özellikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye bölgesi bu durumdan ciddi şekilde etkilenecek diyebiliriz. Bu yıl aslında erken rezervasyonla başlamıştık. İran genelde son dakika rezervasyonlarıyla çalışan bir pazar ama bu yıl ciddi bir ön rezervasyon almıştık. Olayların başlamasıyla rezervasyonların yüzde 70'i iptal oldu. Uçakların ise yüzde 100'ü iptal edildi" dedi.



"120 bin turistin yüzde 80'i kayıp"

Geçen yıl Nevruz döneminde Türkiye genelinde yaklaşık 120 bin İranlı turistin ağırlandığını belirten Artuk, bu sayının büyük bölümünün kaybedildiğini ifade etti. Artuk, "Bu turistlerin büyük bölümü İzmir, Antalya, Van, İstanbul ve Muğla'ya geliyordu. Muğla'da ise özellikle Marmaris, Fethiye ve Bodrum yoğun talep görüyordu. Ancak şu anda bu 120 bin kişinin yaklaşık yüzde 80'i, yüzde 85'i kayıp vaziyette. Uçuşlar olmadığı için yalnızca kara yolu ile bir hareketlilik olabilir. Muhtemelen önce otobüslerle bir akım oluşacak. Turizm hareketliliğinin nisan ortası gibi yeniden başlamasını bekliyoruz" diye konuştu.