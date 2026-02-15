Festival alanında ritim gösterileri ve sahne performanslarıyla başlayan etkinliklerde dev voleybol topuyla yapılan maçlar renkli görüntüler oluşturdu. Karda yakartop, slackline, lazer run, balon futbolu, çuval yarışı, halat çekme, kar voleybolu, lastik yuvarlama yarışı, kar topu yarışları ve labirent oryantiring parkuru gibi çeşitli aktiviteler katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Akşam saatlerinde ise Erciyes Kayak Okulu öğrencilerinin gerçekleştirdiği gece kayağı gösterisi ilgiyle izlendi.

Etkinliğin ikinci gününde festival alanını ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada kış sezonunun yoğun geçtiğini belirterek 18 Aralık’tan bu yana Erciyes’e gelen ziyaretçi sayısının 3 milyonu aştığını söyledi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçinin bölgeye geldiğini ifade eden Büyükkılıç, Erciyes’in kış turizminde önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı.

Festival süresince katılımcılara çeşitli ikramlar sunulurken, etkinlikler spor ve sosyal aktivitelerin bir araya geldiği geniş kapsamlı bir program olarak dikkat çekti. Kayseri’nin “Avrupa Spor Şehri” unvanına sahip olduğu ve 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı sürecinin devam ettiği de hatırlatıldı.