Çelik, bu artışın klasik eğlence odaklı tatillerden değil; kısa süreli, sakin, doğayla iç içe ve yenilenmeye yönelik konaklamalardan kaynaklandığını belirtti.

40 Yaş Üstü Misafirler Öne Çıkıyor

Ramazan tatil talebinin ağırlıklı olarak 40 yaş ve üzeri kişilerden geldiğini söyleyen Çelik, özellikle 50 yaş üstü grubun bu dönemi bilinçli bir dinlenme zamanı olarak değerlendirdiğini ifade etti. Bu yaş grubunda eğlence yerine konfor, sağlık ve sakinlik öncelikli oluyor. Genç yetişkinler ise bayram haftasındaki sosyal hareketliliğe yöneliyor.

Çelik, ailelerin Ramazan’ı artık daha huzurlu ve düşük tempolu bir şekilde birlikte zaman geçirme fırsatı olarak gördüğünü vurguladı. Özellikle “tatil evi” modelinin Ramazan’ın içe dönük atmosferiyle uyum sağladığını söyledi. Tatil, artık yeni bir yer keşfetmekten çok, kendi rutinini farklı bir mekânda sürdürme ve aileyle kaliteli zaman geçirme imkânı sunuyor.

Termal ve Wellness Tesislerine İlgi Artıyor

Ramazan’da seyahat motivasyonunun yavaşlama, dinlenme ve beden-zihin dengesi üzerine kurulduğunu belirten Çelik, bu nedenle termal ve wellness tesislerinin öne çıktığını ifade etti. Sağlık bilincinin artmasıyla 40 yaş üstü misafirlerin termal su, SPA ve medikal wellness hizmetlerine ilgisi yükseldi. Çelik, termal ve wellness odaklı sağlık turizminin artık yıl geneline yayılan sürdürülebilir bir talep alanı hâline geldiğini kaydetti.

“Tatil Evi” Modeli Ramazan’a Uyum Sağlıyor

Ramazan tatilinin ruhunun aidiyet ve düzen kurma fikri etrafında şekillendiğini söyleyen Çelik, Sinpaş olarak “tatil evi” modelini bu anlayışla kurguladıklarını açıkladı. Kullanıcılara her yıl planlı, öngörülebilir ve profesyonel işletme destekli konaklama sunuyoruz, dedi.

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Yatırımlar Öne Çıkıyor

Yatırımlarını dönemsel doluluk artışlarına göre değil, uzun vadeli kullanım değeri ve operasyonel sürdürülebilirlik perspektifiyle yaptıklarını belirten Çelik, Ramazan gibi dönemlerin konfor ve öngörülebilirliğin artık lüks değil, temel beklenti hâline geldiğini gösterdiğini söyledi.