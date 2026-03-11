SPX CEO’su Barış Andırınlı, mart ayında ilginin sürdüğünü ve satış performansının arttığını belirtirken doğru ekipman ve bölge seçildiğinde bu dönemin kış sporları için en elverişli zaman olduğunu söylüyor. Andırınlı, mart ayındaki satış eğiliminin kış aylarına paralel devam ettiğini ve en çok ürün satılan kategorinin kayak-snowboard aksesuar grubu olduğunu belirtiyor.

Kayak sezonunda talep, çoğunlukla kış aylarında zirveye çıkıyor. Oysa, sektördeki profesyoneller sezonun en keyifli ve avantajlı döneminin mart olduğunu belirtiyor. Türkiye’deki kayak merkezlerinin şubat sonundaki durumlarına bakıldığında kış sporları için mart ayının da uygun olacağı görülüyor. Özellikle yüksek rakımlı ve altyapısı güçlü kayak merkezlerinde sezonun canlı olması bekleniyor. Spor ürünleri perakendeciliğinin önde gelen markalarından SPX, mart ayının kış turizmi için bir son olmadığını vurgulamak amacıyla Martta Kayak Başkadır sloganıyla yola çıkıyor.

Mart ayının doğru ekipman ve bölge seçildiğinde kış sporları için elverişli bir dönem olduğunu belirten SPX CEO’su Barış Andırınlı, bu ayın bir kapanış olarak görülemeyeceğini söyledi. Bu yıl kış sporlarına gösterilen bilinçli ve güçlü ilginin bunun önemli bir göstergesi olduğuna işaret eden Andırınlı, konuyu şu sözlerle özetledi:

“Kışın en soğuk zamanlarında takvimi yakalama motivasyonu öne çıkıyor. Hava koşulları mart ayında daha iyi olduğundan kayak ve snowboard deneyimi de daha iyi planlanıyor. Biz SPX olarak, kış turizmine olan katkımızı yalnızca pazara ürün sunmakla sınırlamıyoruz. Bu yaklaşımı, kış sporları ekosistemine önemli bir destek olarak da görüyoruz. Doğru ekipmana erişim sağlıyor, kullanım farkındalığı oluşturuyor ve sezonu canlı tutmayı hedefleyen iletişim çalışmaları yürütüyoruz. Kayak ve snowboard tutkunlarının düzeylerine ve ihtiyaçlarına uygun ürünlere kolayca erişmelerini önemsiyoruz. Katmanlı giyimden gözlük ve lens ürünlerine, hatta eldivenlere ve çoraplara kadar performansı doğrudan etkileyen konularda onlara yol gösteriyoruz.”

“Takvime aldanmak yerine doğanın çağrısına kulak vermeliyiz.”

Mart ayında sert soğukların daha dengeli bir havaya dönüştüğünü söyleyen Andırınlı, uzun gün ışığının pistte geçirilen süreyi artırdığını ve kayak sonrası sosyal aktiviteler için daha fazla zaman sunduğunu vurguluyor. Kış aylarında yoğun talep gören dönemlerin ardından daha esnek rezervasyon fırsatlarıyla karşılaşıldığının da altını çizen Andırınlı, kış sporlarıyla ilgilenenlerin gidecekleri kayak merkezinin güncel pist açıklık durumunu, kar kalınlığını ve hava tahminlerini yolculuk öncesinde kontrol etmelerinin altını çizdi. Andırınlı konuyla ilgili görüşünü paylaştı:

“Şu anda Palandöken, Kartalkaya, Erciyes, Uludağ gibi kayak merkezlerinde kar kalınlıkları 155 cm ile 277 cm arasında değişiyor. Bu seviyeler, pistlerdeki kar kalınlığının, kayak için gerekli olan asgari miktarın çok üzerinde olduğunu gösteriyor. Elverişli hava koşulları dolayısıyla bu ay da kayak ekipmanlarına yönelik ilginin sürdüğünü görüyoruz. Satış performansımız da bunun bir sonucu olarak arttı.”

Mart ayında yumuşayan havanın eşlik ettiği karın, kış sporlarına yeni başlayanlar için uygun ortamı sunduğunu belirten Andırınlı sözlerine şöyle devam etti:

“Sabah saatlerinde performans odaklı sert pistler, öğleden sonra ise görece yumuşak ve deneyim kalitesi yüksek zeminler tercih ediliyor. Böylece farklı beklentilere uygun seçenekler ortaya çıkıyor. Takvime göre, mart ilkbaharın başlangıcıdır. Fakat kayak pistlerinde hikâye devam ediyor ve belki de en keyifli sayfalar bu ay yazılıyor. Bize ise doğanın çağrısına kulak vermek kalıyor.”



“Yeni başlayanlar ve çocuklar için ideal dönem”

Uludağ’daki kış turizmi paydaşları da mart ayında kayak deneyiminin avantajlı olduğuna dikkat çekiyor. Ardeniz Group Ceylan Splend’or Group Genel Müdür Yardımcısı Ozan Cengiz Özkan, bu ayın özellikle misafir deneyimi açısından öne çıktığını belirtiyor:

“Misafirlerimiz sabah pistlerin tadını çıkarıp öğleden sonra teraslarda manzaranın keyfini yaşayabiliyor. Günlerin uzamasıyla birlikte kayak süresi de artıyor ve konuklarımız son derece verimli bir tatil deneyimi elde ediyorlar. Bu sezon kar miktarının tatmin edici olması nedeniyle mart ayında da epey yüksek bir ilgi görüyoruz. Şu anda pistlerde bir sorun yok ve konuk memnuniyeti de yüksek!”

Swissôtel Uludağ Bursa Genel Müdürü Reha Efe ise mart ayında misafirlerine kişiye özel deneyim sunma fırsatı doğduğunu belirterek görüşünü şu sözlerle ifade ediyor:

“Yüksek sezonun ardından mart ile birlikte gelen görece sakin ortam, birçok misafir için önemli bir avantaj hâline geliyor. Mart ayının daha rahat bir kayak deneyimi arayanlar için ideal bir dönem olduğunu düşünüyorum.”

Bursa Teleferik A.Ş. Genel Müdürü Erdal Ey de mart ayında pist koşullarının kayak tutkunları için uygun olduğunu söyleyerek konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Hava koşullarının elverişli olması ve pistlerin sakinliği, kayak deneyimini - özellikle yeni başlayanlar ve çocuklar için- daha keyifli hâle getiriyor. Uludağ’da sezonun nisan ayına kadar devam edeceğini öngörüyoruz.”