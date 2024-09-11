1 Eylül’de saat ’00.00’ı göstermesiyle birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de balıkçılar ‘Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Balıkçılar av yasağının kalktığı ilk günden bugüne kadar tonlarca palamut yakaladı. Daha önce tezgahlarda fiyatı 200 TL'yi aşan palamut, ilk gün 100 TL'ye inmişti. Gün geçtikçe artan palamut, artan avla birlikte tanesi 50 TL'den tezgahlarda yerini aldı. Rize'de bir balık tezgâhı da vatandaşların daha ucuz bir şekilde palamut yiyebilmesi için 3 tane palamutu 100 TL'den satıyor. Palamutun bolluğu hem vatandaşın hem de balıkçının yüzünü güldürüyor.



“Palamut bu yıl herkesi memnun etti”

Bu yıl palamut hem vatandaşı hem de balıkçıları sevindirdiğini vurgulayan Abdulkadir Ural, “Deniz palamut kaynıyor. Bol bol palamut var. Hatta paket yapıyoruz şehirlerarasına gönderiyoruz. Palamutlar güzel. Şu anda tayfaların dediğine göre palamut denizde bol. 2-3 ay daha böyle gider gibi duruyor. Hava şartlarına göre değişebilir tabi. Bu balık göç balığıdır. Palamut tezgahlarımızda hâkim. Azar azar hamsi, istavrit geliyor. Geçen sene biraz kıtlık vardı. Bu sene umutluyuz. Şu anda palamut ile birlikte yüzümüz güldü. Havalar soğudukça çeşitlerimiz de artar. Denizden azar azar çinakop, sarı kanat, istavrit ve hamsi de geliyor. Fiyatlar gayet makul. 3 tanesi 100 TL’ye de var. 50 TL’ye de var. 700-800 gramlık palamutlarda 60 TL’den satılıyor. Vatandaşlarımız cidden balığa rağbet gösterdi. Vatandaşımızın talebi güzel. Beklentilerimiz şu an çok iyi. Palamut bittikten sonra artık istavrite döner. Çinakop olur. Şu anda gerçekten palamut bolluğu var. Gerçekten tezgahlarımız dolu. Dünyada bir küresel ısınma var. Bu Eylül ayının 1’i değil de 20’sinde av sezonu açılabilir ama tabi ki göç balıkları olduğundan ötürü 1 Eylül’de avlanmak zorundalar. Palamut bir göç balığıdır. Eskiden Eylül aylarında böyle sıcaklık yoktu. Allah’a şükürler olsun palamut bu yıl herkesi memnun etti. Vatandaşı da memnun etti bizi de memnun etti” ifadelerini kullandı.