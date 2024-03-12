Ozan Elektronik Para, geniş finansal ürün yelpazesi ve yenilikçi ürünleştirme yaklaşımıyla, son yılların en dikkat çeken ve en hızlı büyüyen finansal kuruluşlarından. Ozan 2023 yılında sağladığı büyümeyi, 2024 yılında da teknolojik liderlik ve çözüm odaklı ürün inovasyonu ile sürdürmeyi planlıyor. Sektörel ihtiyaçlara özel tasarlanan ürünlerle Fiji ürün ailesi, ödeme süreçlerini basitleştirme ve finansal işlemleri daha etkin bir şekilde yönetme konusunda işletmelere destek oluyor. Ürünler, esnek ve güvenilir ödeme altyapısı ile fiziksel ve dijital finansal operasyonları birleştirerek kolaylaştırıyor. Bir başka fayda odağı da nakit işlemlerini verimli hale getirerek işletmelerin likidite yönetimini güçlendirmek. İşletmeler, değişen piyasa koşullarında kaynaklarını daha etkin kullanarak pozisyonlarını güçlendirme ve pazarda büyüme fırsatı buluyor. Ozan, sektörlerin ihtiyaçlarına göre Fiji ürün ailesini geliştirmeye devam ediyor.

FijiPOS ile Finansal Verimlilik

Birçok işletme için, fiziki ve sanal POS yönetiminin bölünmesi, farklı bankalardan alınan POS cihazlarının farklı panellerden yürütülmesi önemli bir operasyonel verimsizlik meydana getiriyor, zaman kaybına sebep oluyor ve hata riskini artırıyor. FijiPOS ise, işletmelerin fiziki ve sanal POS işlemlerini tek bir panel üzerinden yönetmelerini sağlıyor. Bu sistem aynı zamanda, farklı bankalara ait POS cihazlarının da tek panel üzerinden yönetimini mümkün kılıyor. Böylelikle işletmelere zaman tasarrufu ve süreçlerin basitleştirilmesi avantajı sunuyor. Tek ekrandan yönetim kolaylığı yanında, bilgi akışının bütünleşmesi, işletmelerin konsolide ödeme verisi üzerinden müşteri içgörüleri elde etmelerine yardımcı oluyor.

FijiPlace ile Tam Kontrol

Toptancılar, organize çarşılar, franchiser'lar, AVM'ler ve distribütörler gibi işletme tiplerine yönelik, aracısız ve kapsamlı POS kontrolü ile performansa göre ciro yönetimi sunan FijiPlace, işletmelere, alt bayileri için valör ve oranları özgürce belirleme olanağı tanıyor. FijiPlace, işletmelere kapsamlı finansal kontrol sağlayarak, finansal akışlarını özelleştirme ve iş süreçlerini daha verimli yönetme imkanı veriyor. Kullanıcı dostu arayüzü ile geniş bir pazaryeri erişimi ve müşteri tabanına ulaşma fırsatı sunarken, aynı zamanda pazar dinamiklerine uyum ve müşteri ihtiyaçlarına etkin cevap verme yeteneği sağlıyor.

Ödeme Esnekliği için FijiCash

FijiCash satıcının ödeme alma tercihi ne olursa olsun, herhangi bir POS altyapısına gerek duymadan kartla tahsilat olanağı sunarak finansal köprü görevi üstleniyor. Bu inovatif çözüm işletmelerin ve müşterilerinin hızlı ve güvenli ödeme seçeneklerine erişimini sağlıyor. Bu sayede işletmeler nakit akışını düzenleyebiliyor, nakit rezervlerini koruyor ve finansal esneklik kazanıyor.

FijiPOS, FijiPlace ve FijiCash ürünleri, işletmelere verimliliği artırma, finansal süreçleri optimize etme ve rekabet avantajı sağlama konusunda kapsamlı ve esnek çözümler sunuyor.

Ozan Özerk: Global Ölçekte Benzersiz

Ozan Elektronik Para kurucusu Dr. Ozan Özerk, global ölçekte fintek dünyasının öncülerinden. Özerk, Fiji ürün ailesini ABD, İngiltere ve Avrupa gibi gelişmiş pazarlardaki çözümlerle kıyaslıyor: “İhtiyaca yönelik inovatif ürünler geliştirmek, global anlamda sık karşımıza çıkan bir durum değil. Dünyanın en gelişmiş finansal pazarlarında bile, ihtiyaç odaklı yaklaşım, özelleştirme ve basitleştirme başarısını sağlayan projeler çok ender görülüyor. Türkiye’deki dinamik ihtiyaçlar, finansal ürünlere tam hakim olan ve çözüm odaklı çalışan ekibimiz için yaratıcılığa açık bir alan yaratıyor. Hayata geçirilen bu yenilikçi ürünler, standart çözümlerle yetinmeyen ekibimizin başarısı.”

Fiziki ve Dijital, Her Zaman Yanınızda

Ozan Elektronik Para CEO’su Ömer Suner, 2024 yılında da gelişmiş ürünleri ile en etkili finansal çözümleri sunacaklarını vurguluyor: “Fiji ürünleri; finansal operasyonları inovatif çözümlerle basitleştiren, finans dünyasının bugünü için tasarlanan kullanıcı dostu özel çözümler. İşletmelerin karşılaştığı zorluklar ve ihtiyaçları için özel olarak tasarlanan ürünlerimiz onlara zaman kazandırıyor, rekabet güçlerini artırıyor ve finansal yönetimlerine yardımcı oluyor. FijiPOS, FijiCash ve FijiPlace; işletmelere işlerini büyütmenin ve geliştirmenin yeni, akıllı ve esnek yollarını sunuyor.

Fiji ailesinin gelecek vizyonu, sadece mevcut finansal süreçleri iyileştirmek değil, aynı zamanda işletmelerin karşılaşabileceği gelecekteki zorluklara bugünden çözümler sunmak. Planlarımız, finansal teknolojilerle sürekli yenilik yapmak ve sektörümüzde öncü olmak üzerine kurulu. İşletmelere ve sektörlere özel çözümlere odaklanarak, işletmelerin finansal operasyonlarını daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütebilmelerini sağlayacak inovatif ürünler sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, sürekli gelişen teknoloji ve değişen pazar ihtiyaçlarına uyum sağlayacak, daha bağlantılı ve entegre finansal çözümler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Fiji ailesi ile, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın her zaman bir adım önde olmalarını sağlamak için inovatif, esnek ve ölçeklenebilir finansal teknolojiler sunmaya devam edeceğiz”

Ozan Hakkında (Ozan Elektronik Para):

Ozan Elektronik Para A.Ş., BKM, Troy, Visa, Mastercard ve UnionPay lisans ve üyeliklerine sahip olan bir elektronik para kuruluşudur. Ozan SuperApp/SuperCard ürünleriyle son kullanıcılara bireysel finansal çözümler, Ozan Business ürünleriyle ise orta ve büyük ölçekli işletmelerin ve girişimlerin ödeme ve tahsilat konusundaki tüm ihtiyaçlarına çözüm üretmektedir. Sanal ve Fiziki POS, ödeme geçidi, bayi tahsilatı gibi hizmetleri ve FijiPOS, FijiCash, ve FijiPlace, QR kod, link ve mesajlaşma araçlarıyla ödeme alma gibi yenilikçi çözümleri bir arada sunabilen Ozan Elektronik Para A.Ş., 6493 sayılı kanun kapsamında faaliyet gösteren ve aynı zamanda 5464 sayılı üye işyerleriyle anlaşma yapan kuruluş yetkisine sahip bir elektronik para kuruluşudur.