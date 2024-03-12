Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç, CHP'ye yönelik "para sayma soruşturması" hakkında görüntülerdeki kişilerin ifadelerinin alınmaya başlandığını söyledi.

ERDOĞAN'IN "SON SEÇİMİM" AÇIKLAMASI

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Son seçimim” açıklaması hakkında da konuştu.

Erdoğan’ın Anayasa’nın bir kuralını hatırlattığını söyleyen Bakan Tunç, “Eğer TBMM, cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa o durumda üçüncü dönem için adaylık yolu açılır” dedi. Bakan Tunç, “O günlere çok zaman var” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün (11 Mart) CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılıkça, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ‘para sayma görüntüleri’ ile ilgili açıklama yapmıştı.

Görüntülerin CHP İstanbul İl başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgili olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur.

4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır. Hele hele 4,5 yıl önceki olayı, 4 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP Kurultayı ile ilişkilendirmek eşyanın tabiatına aykırıdır.