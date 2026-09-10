AK Parti Susuz İlçe Teşkilatı tarafından İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yoğun katılım ve coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Toplantıda AK Parti hükümetleri döneminde Susuz ilçesine kazandırılan yatırımlar değerlendirilirken, ilçenin ihtiyaçları ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar da ele alındı.

AK Parti Susuz İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İl Başkanı Muammer Sancar, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Kişli, Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Sarıdağ, Susuz İlçe Başkanı Akın Yassubuğa, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Kızılkaya ile İl Başkan Yardımcısı ve Susuz Koordinatörü Evren Kınık katıldı.

AK Parti heyeti Susuz'a gelişlerinde partiler tarafından davul zurna eşliğinde meşaleler yakılarak karşılandı. Heyet daha sonra toplantının yapılacağı Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'na geçti. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, teşkilat çalışmaları ve ilçeye yönelik hizmetler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

'Susuz'a yapılan yatırımlar değerlendirildi'

Toplantının ana gündem maddelerinden birini AK Parti iktidarları döneminde Susuz'a kazandırılan yatırımlar oluşturdu. İlçede gerçekleştirilen kamu yatırımları, altyapı ve üstyapı çalışmaları ile vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetler ele alındı.

Susuz'un gelişimi ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bugüne kadar hayata geçirilen çalışmalar değerlendirilirken, ilçenin geleceğine yönelik projeler ve beklentiler konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

'Teşkilat çalışmaları masaya yatırıldı'

Danışma Meclisi toplantısında teşkilatın sahadaki çalışmaları da değerlendirilerek, vatandaşlarla daha güçlü iletişim kurulması, talep ve beklentilerin ilgili mercilere aktarılması ve parti teşkilatlarının çalışmalarının daha etkin şekilde sürdürülmesi konuları ele alındı.

Toplantıda konuşan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 'Bugün geldiğimiz noktada ben şuna inanıyorum. Biz körü körüne Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı bir teşkilat değiliz, biz körü körüne bu liderin peşinde giden bir ekipte değiliz. AK Parti seçmeni veya AK Parti seçmeninden ziyade yüzde 51 oy alan ve 25 yıldır milletimizin sayesinde ard arda seçilen ve dünya rakoru kıran bir millet gücünden bahsediyoruz. Peki bu milleti arkasına alan bu adam, neydi, kimdi niyeti neydi? Ben hep şöyle yorumluyorum. Diyorum ki özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın şimdi çok dile getirdiği birlik beraberliğimizi güçlendirmek adına da ülkede yaşanan, ğlkemiz dışında bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmelere de baktığım zaman hakikaten Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur ittifakımızın bugün nasıl bir yol izlediğini, muhteşem bir stratejik akılla bu işi yürüttüğüne hepimiz şahit oluyoruz' dedi.

İl, ilçe, kadın ve gençlik teşkilatlarının birlik içerisinde yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekilirken, Susuz'da AK Parti teşkilatlarının sahadaki çalışmalarının bundan sonraki süreçte de kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verildi.

'Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz'

Toplantıda konuşmalarda teşkilatların birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yapılırken, Susuz'un ihtiyaçlarının yakından takip edilmesi ve ilçeye yeni hizmetlerin kazandırılması için çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Coşkulu bir atmosferde gerçekleştirilen toplantı, teşkilat mensuplarının değerlendirmeleri ve karşılıklı istişarelerin ardından sona erdi. AK Parti Susuz teşkilatı ise ilçenin kalkınması ve vatandaşların beklentilerinin karşılanması amacıyla saha çalışmalarına devam edeceğini belirtti.