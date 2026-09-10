Küresel piyasalarda ons altının seyrinin yanı sıra dolar kurundaki hareketlilik, yurt içindeki altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Peki, 10 Eylül 2026 Perşembe günü gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Yarım ve tam altın hangi seviyeden satılıyor?

Gram altın 6 bin 875 TL'yi aştı

10 Eylül sabahının ilk saatlerinde gram altının satış fiyatı 6.875,78 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ise 11.207 TL'den satılıyor. Yarım altının satış fiyatı 22.415 TL olurken, tam altın 44.688,07 TL seviyesinde işlem görüyor.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı 44.686 TL, gremse altının satış fiyatı ise 112.062,88 TL olarak kaydedildi.

Ons altın 4 bin 407 dolarda

Küresel piyasalarda altının referans fiyatı olarak takip edilen ons altının satış fiyatı da 4.407,66 dolar seviyesinde bulunuyor.

10 Eylül 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın: 6.875,78 TL

6.875,78 TL Çeyrek altın: 11.207 TL

11.207 TL Yarım altın: 22.415 TL

22.415 TL Tam altın: 44.688,07 TL

44.688,07 TL Cumhuriyet altını: 44.686 TL

44.686 TL Gremse altın: 112.062,88 TL

112.062,88 TL Ons altın: 4.407,66 dolar

Altın fiyatlarında gün içerisinde ons altın ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak hareketlilik yaşanabileceğinden, yatırımcıların işlem öncesinde güncel fiyatları kontrol etmesi önem taşıyor.