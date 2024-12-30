"Küçük Hasan" lakabıyla tanınan Hasan Çebi tarafından kurulan firma, yıllardır kesintisiz olarak fındık sektöründe faaliyet gösteriyor. 95 yıl önce, şirketin kurulduğu dönemde yaptırılan ve bugüne kadar korunarak kullanılan tabelayı, Ordu’nun modern tesislerine taşınan firma, geçmişine olan bağlılığını ve saygısını her fırsatta sergiliyor.

Altınordu şehir merkezindeki eski binasından 1997 yılında taşındıkları modern tesislere kadar her adımda büyüyen firma, 95 yıllık bu tarihi tabelayı yeni tesislerinin giriş kapısına asarak geçmişiyle olan güçlü bağını simgeliyor. Bugün, firmanın yönetimi 3. kuşak torunlar tarafından devralınmış olsa da, geçmişten gelen değerler ve gelenekler, her daim işletmenin temelini oluşturuyor.

Ordu Valisi Muammer Erol, firmayı ziyaret ederek, asırlık tabelayı ve firmanın entegre üretim tesislerini inceledi. Vali Erol, firmanın Ordu ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı işletme sahiplerine teşekkür etti ve firmanın geçmişine olan saygısını takdir etti. Bu tür köklü işletmelerin, hem yerel ekonomiyi canlandırdığı hem de gelenekleri yaşattığına dikkat çeken Vali Erol, firmanın başarılarının devamını diledi.

Geçmişe bağlılık, sadece geçmişin izlerini taşımakla kalmaz, aynı zamanda geçmişten gelen deneyim ve mirası geleceğe taşımak adına önemli bir adımdır. Bu anlamda, Ordu’daki bu köklü firma, fındık sektöründe 95 yıl boyunca sürdürdüğü faaliyetleriyle, gelenek ve yenilik arasında kurduğu güçlü köprüyü başarıyla devam ettiriyor.