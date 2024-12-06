Belirlenen Kıyafet 4 Yıl Değiştirilmeyecek

Okullar tarafından belirlenen kıyafetler, en az 4 eğitim-öğretim yılı boyunca değiştirilmeyecek .

. Kıyafet değişikliği durumunda, ara sınıflardaki öğrenciler eski kıyafetleriyle devam edecek.

Kıyafetlerin Belirlenmesi

Kıyafetler, okul-aile birliği yönetimi ve öğretmenler kurulu görüşü alınarak okul müdürlüğü tarafından belirlenecek.

Tasarımlar, özel işaret ve desenlerden arındırılmış, sade, ekonomik, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak.

Belirlenen kıyafetlerin görselleri, okulların internet sayfalarında yayımlanacak.

Velilere Ekonomik Yük Getirilmeyecek

Özel günler, etkinlikler ve kutlamalar için velilere özel kıyafet alma zorunluluğu getirilmeyecek .

. Okul-aile birlikleri, kıyafet satışı veya yönlendirme yapamayacak, serbest piyasa şartlarını ihlal eden yaklaşımlar sergileyemeyecek.

Özel Eğitim Kurumları ve Sağlık Durumu Olan Öğrenciler

Okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında, öğrenciler yaşlarına uygun temiz ve düzenli kıyafetler giyecek.

ve özel eğitim kurumlarında, öğrenciler yaşlarına uygun temiz ve düzenli kıyafetler giyecek. Sağlık gerekçesiyle özel kıyafete ihtiyaç duyan öğrenciler, durumlarını belgelendirdikleri takdirde bu gereksinimlerini karşılayabilecek.

Bu değişiklikler, hem ekonomik dengeyi gözetmeyi hem de öğrencilerin rahat ve uygun kıyafetlerle eğitimlerine devam etmelerini sağlamayı hedefliyor.