Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gazeteci ve yazarlarla düzenlenen iftar programında konuşan Erdoğan, İsrail’in bölgedeki saldırgan politikalarının sadece güvenlik gerekçesiyle açıklanamayacağını söyledi. Erdoğan, “İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı hiçbir yetkisi olmadığı halde ibadete kapalı tutuyor” ifadelerini kullandı.

“Bölgede yıkıcı bir savaş yaşanıyor”

Erdoğan, Orta Doğu’da giderek artan gerilime dikkat çekerek, İsrail’in Gazze başta olmak üzere farklı bölgelere yönelik saldırılarının geniş çaplı bir krizi tetiklediğini vurguladı. Masum sivillerin hedef alındığını belirten Erdoğan, yaşananların uluslararası kamuoyuna doğru şekilde aktarılmasının önemine işaret etti.

Medyaya “hakikat” vurgusu

Konuşmasında medya mensuplarına da seslenen Erdoğan, dezenformasyonla mücadelenin kritik olduğunu söyledi. Gazeteciliğin toplum için “pusula” görevi gördüğünü ifade eden Erdoğan, doğru ve güvenilir bilginin önemine dikkat çekti.

“Türkiye’nin özgür gazetecilere ihtiyacı var”

Erdoğan, Türkiye’nin fikri hür, kalemi özgür ve vicdanlı gazetecilere ihtiyaç duyduğunu belirterek, medya kuruluşlarının daha aktif ve etkili bir rol üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

“Eski medya düzeni geride kaldı”

Geçmişte medyanın siyaset üzerinde etkili olduğu dönemlerin sona erdiğini söyleyen Erdoğan, “Manşetleriyle hükümetler kurup deviren medya baronları artık eski Türkiye’de kaldı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.