Sosyal medya platformlarında yayılan iddialara göre, Netanyahu artık kamuoyunun önüne çıkmıyor ve özellikle güvenlik ve askeri toplantılara katılmıyor. Bu durum, savaşta olan bir ülkenin başbakanının ortalıkta görünmemesiyle ilgili şüpheleri artırıyor.

Videolarla Hayatta Olduğu İddiası

Netanyahu, iddialara yanıt olarak birkaç video yayımladı. Bugün paylaşılan son videoda, hayatta olduğunu belirtiyor. Ancak başbakanın ordunun kritik toplantılarında veya güvenlik kurulu toplantılarında yer almaması, kamuoyunda “Netanyahu gerçekten hayatta mı?” sorusunu gündeme taşıyor.

Mescid-i Aksa Altında Sığınak İddiası

Sosyal medyada dolaşan bir başka iddiaya göre, Netanyahu Mescid-i Aksa’nın altındaki özel bir sığınakta gizleniyor. İddia, geçmişte İsrail’in Mescid-i Aksa çevresinde yaptığı kazı çalışmaları ve Netanyahu’nun Doğu Kudüs’ün tamamının İsrail’e ait olacağını iddia ettiği açıklamalarıyla bağlantılandırılıyor.

Yıllar önce Mescid-i Aksa altında kazılar yapıldığı biliniyor. Netanyahu, o dönemde Doğu Kudüs ve Eski Şehir’deki tünellerle ilgili açıklamalar yapmıştı.

Bu iddialar, dünya genelinde sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar, Netanyahu’nun video mesajları ile görüntülenmesine rağmen ortalıkta neden görünmediğini tartışıyor. Bazı çevreler, paylaşılan videoların sahte olabileceğini öne sürerken, uluslararası medya kaynakları yayımlanan görüntülerin gerçek olduğunu teyit ediyor.

Netanyahu’nun bugünlerde ortalıkta görünmemesi, video mesajlarına rağmen tartışmaları sonlandırmış değil. Dünya, İsrail Başbakanı’nın gerçekten nerede olduğunu ve olası sığınak iddialarının doğruluğunu merak ediyor.