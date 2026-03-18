Kurulun haftalık bülteninde öne çıkan gelişmeler şu şekilde:
Şirket Sermaye Artırımları ve Pay İşlemleri
-
TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ, çıkarılmış sermayesini 2,5 milyar TL’den 8,75 milyar TL’ye yükseltti. Bu kapsamda 6,25 milyar TL nominal değerli payların ihracına onay verildi.
-
Safkar Ege Soğutmacılık’ta, ortak Abdi Merttürk’e ait 5.673.759 TL nominal değerli B grubu payların borsada işlem görebilecek nitelikte dönüşümü kabul edildi.
-
Cem Zeytin AŞ’de ortaklar Cem ve Cengiz Okullu’nun toplam 56,28 milyon TL nominal değerli paylarının satışına ilişkin bilgi formu onayı reddedildi.
-
Kuzugrup GYO, Özen Kuzu tarafından yapılacak zorunlu pay alım teklifi işlemleri için pay başına 22,89 TL fiyatlı bilgi formu onaylandı.
-
Emlak Konut GYO, bünyesinde “Emlak Konut Varlık Kiralama AŞ” unvanlı yeni bir şirketin kurulmasına yönelik esas sözleşme metnini onayladı.
Yatırım Kuruluşları ve Portföy Yönetimi
-
Blupay Menkul Değerler AŞ, sermayesini 255 milyon TL’den 650 milyon TL’ye çıkardı. Şirketin ticaret unvanı “Neo Menkul Değerler AŞ”, işletme adı ise “Neo Menkul” olarak değiştirildi.
-
Beylerbeyi Portföy Yönetimi AŞ’nin faaliyetleri, şirket talebi doğrultusunda 7 Mayıs 2027’ye kadar geçici olarak durduruldu.
Fonlara İlişkin Kararlar
-
Fon Devri: İstanbul Portföy’e ait “GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon”, Bulls Portföy Yönetimi AŞ’ye devredildi.
-
Yeni Fon Onayları: Ahlatcı, Deniz, QNB ve Yapı Kredi Portföy tarafından kurulan çeşitli para piyasası ve değişken fonların izahnameleri onaylandı.
-
Fon Dönüşümü: Deniz Portföy ve İş Portföy bünyesindeki üç serbest özel fon, “Hisse Senedi Yoğun Fon” kategorisine dönüştürüldü.
-
Birleşme: Ata Portföy’e ait “Çoklu Varlık Değişken Fon” ve “Dengeli Değişken Fon”, “Ata Portföy Birinci Değişken Fon” çatısı altında birleştirildi.
-
Tasfiye: Deniz Portföy Alltus Hisse Senedi Serbest Özel Fon ile Inveo Portföy Aveon Global Sigorta Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun tasfiyesine karar verildi.
SPK’nın kararları, şirketlerin sermaye yapısı, yatırımcıların fon tercihi ve piyasa şeffaflığı açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.